Куда пойти с 13 по 19 марта
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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15, 16 марта,
12.00
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«Сундучок со сказками», Н. Жанбекова, сказка. Премьера
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15, 16 марта,
14.00
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«Ертегілер сандығы», Н. Жанбекова, сказка. Премьера
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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13 марта,
18.30
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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13 марта,
18.30
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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14 марта,
18.30
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«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
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15 марта,
12.00
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«День рождения Наурыза и Коктем», интерактивная сказка
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15 марта,
17.00
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«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
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16 марта,
12.00
|
«День рождения Наурыза и Коктем», интерактивная сказка
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16 марта,
17.00
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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20 марта,
18.30
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
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Выставка «Ұлт ұлықтаған батыр» из фонда Амангельдинского мемориального музея им. А. Иманова, к 110-летию образования Костанайского областного историко-краеведческого музея
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
|
Выставка авторских работ самодеятельного художника Бахыта Нурпеисова «Мое творчество»
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В течение месяца
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«Эхо его голоса. Начало» выставки памяти Георгия Сокова
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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13 марта,
17.00, 19.30
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Концерт Турсунбека Кабатова, приуроченный к его 45-летию
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28,
WhatsApp +7-705-746-73-54
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15 марта,
19.00
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Концерт группы Pulse Kino. В программе лучшие песни Виктора Цоя. 6+
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Ирбис Алатау»
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Костанай, СРК «Костанай»
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15 марта, 17.00.
16 марта, 19.00
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