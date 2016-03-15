Альянс женских сил предлагает включить домашний труд в стаж работы женщины, чтобы она официально могла уйти с работы и потратить 4 часа на готовку и уборку. Вы поддерживаете такую инициативу? Да. Так у женщины появится время, которое она сможет потратить на себя.

Да. Но таким правом должны обладать и мужчины, которые заботятся о семье.

Скорее нет. Не думаю, что женщинам нужно отдельное время на быт.

Нет. Такие инициативы только усложнят трудоустройство женщин.

