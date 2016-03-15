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Куда пойти с 13 по 19 марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

15, 16 марта,

12.00

«Сундучок со сказками», Н. Жанбекова, сказка. Премьера

15, 16 марта,

14.00

«Ертегілер сандығы», Н. Жанбекова, сказка. Премьера

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

13 марта,

18.30

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

13 марта,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

14 марта,

18.30

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

15 марта,

12.00

«День рождения Наурыза и Коктем», интерактивная сказка

15 марта,

17.00

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

16 марта,

12.00

«День рождения Наурыза и Коктем», интерактивная сказка

16 марта,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

20 марта,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Ұлт ұлықтаған батыр» из фонда Амангельдинского мемориального музея им. А. Иманова, к 110-летию образования Костанайского областного историко-краеведческого музея

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка авторских работ самодеятельного художника Бахыта Нурпеисова «Мое творчество»

В течение месяца

«Эхо его голоса. Начало» выставки памяти Георгия Сокова

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

13 марта,

17.00, 19.30

Концерт Турсунбека Кабатова, приуроченный к его 45-летию

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28,

WhatsApp +7-705-746-73-54

15 марта,

19.00

Концерт группы Pulse Kino. В программе лучшие песни Виктора Цоя. 6+

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Ирбис Алатау»

Костанай, СРК «Костанай»

15 марта, 17.00.

16 марта, 19.00