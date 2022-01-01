По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 32 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 47 лет, невесте - 44 года;

- зарегистрированы 3 развода;

- зарегистрированы 83 новорожденных: 43 девочки и 40 мальчиков. Имена недели: Ақмади, Ростислав, Амир, Нурислам, Елисей, Арсений, Адам, Айлана, Теона, Данэлия, Вероника, Ксения, Оливия, Жания. Самому молодому папе - 21 год, маме - 17 лет. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 41 год;

- умерли 62 человека: 37 женщин и 25 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 354 вызова, из них 1 809 - к детям;

- поступили 11 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 17 человек, 10 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 428 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратился 321 человек, 267 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 921 правонарушение;

- в медицинский вытрезвитель помещены 555 человек;

- за прошедшую неделю выявлено 2 806 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 19 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.