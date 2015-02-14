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Куда пойти с 13 по 19 февраля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

15 февраля,

12.00

«Өшірбек Сөндірбектің хикаясы», Ю. Семенова, сказка

16 февраля,

12.00

«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

13 февраля,

10.00

«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі

14 февраля,

18.30

«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма

16 февраля,

17.00

«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия

18 февраля,

10.00

«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі

20 февраля,

10.00

«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма. Премьера

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

13 февраля,

18.30

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

15 февраля,

12.00

«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка

15 февраля,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

16 февраля,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка

16 февраля,

17.00

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

20 февраля,

18.30

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

13 февраля,

15.00

Открытие выставки «Фарфоровое ассорти». В экспозиции - предметы из коллекций Якова Никушина и Давида Нурмухамбетова

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

14 февраля,

15.00

Открытие выставки авторских работ самодеятельного художника Бахыта Нурпеисова «Мое творчество»

В течение месяца

«Эхо его голоса. Начало» выставки памяти Георгия Сокова

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Выставка памяти художника Георгия Сокова

Спортафишка

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Ордабасы»

Рудный, СК «Аят-Арена»

14-15 февраля