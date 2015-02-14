Куда пойти с 13 по 19 февраля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
|
Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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15 февраля,
12.00
|
«Өшірбек Сөндірбектің хикаясы», Ю. Семенова, сказка
|
16 февраля,
12.00
|
«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
13 февраля,
10.00
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«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі
|
14 февраля,
18.30
|
«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма
|
16 февраля,
17.00
|
«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия
|
18 февраля,
10.00
|
«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі
|
20 февраля,
10.00
|
«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма. Премьера
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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13 февраля,
18.30
|
«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова
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15 февраля,
12.00
|
«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка
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15 февраля,
17.00
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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16 февраля,
12.00
|
«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка
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16 февраля,
17.00
|
«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
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20 февраля,
18.30
|
«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
|
13 февраля,
15.00
|
Открытие выставки «Фарфоровое ассорти». В экспозиции - предметы из коллекций Якова Никушина и Давида Нурмухамбетова
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
14 февраля,
15.00
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Открытие выставки авторских работ самодеятельного художника Бахыта Нурпеисова «Мое творчество»
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В течение месяца
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«Эхо его голоса. Начало» выставки памяти Георгия Сокова
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
|
В течение месяца
|
Выставка памяти художника Георгия Сокова
Спортафишка
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Ордабасы»
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Рудный, СК «Аят-Арена»
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14-15 февраля
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