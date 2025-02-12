Нетворкинг как четко отлаженный механизм; одним он предлагает знакомство и обсуждение проекта, другим — вдохновляющий процесс общения с окружающими. Это развитие сети полезных знакомств, которые в последствии пригодятся в карьере или бизнесе. Именно с таким посылом не так давно прошло мероприятие в бизнес - клубе A-life.

Согласитесь, чем больше у вас знакомых, тем больше возможностей. Бизнес-клуб A-life — это комфортный уголок нетворкинга в Костанае, где сложные переплетения деловых и товарищеских связей работают на расширение горизонтов и достижение успеха. Не смотря на то, что A-life существует чуть больше года, прошедшее в нем мероприятие ясно указывало на возможность заведения деловых связей, что и привлекло многих участников.

В целом гости вели себя активно, много общалась и легко шли на контакт. Было очень комфортно находится в такой среде: в любой момент можно было подойти к новому собеседнику и завести непринужденную беседу о сфере деятельности, спикерах или просто найти общие интересы. Общение было вдохновляющим и мотивировало попробовать новые форматы т.к. информативность была на высоте.

Запускать проекты, покорять новые вершины намного проще в компании единомышленников. Заручиться поддержкой людей из своего круга, найти поставщиков, инвесторов, партнеров — именно такой посыл был на мероприятии организованном клубом A-life.

Умение развивать беседу, самопрезентовать себя и не упускать возможность завести побольше полезных знакомств является буквально основополагающим клуба.

Иначе говоря, организованное по определенным правилам мероприятие, где участники ищут ответы и решают свои задачи с помощью других людей, было полезно гостим и получило самые горячие и положительные отзывы.

Переоценить пользу для участников такой встречи невозможно. Например, фрилансеры смогли познакомиться с потенциальными заказчиками, а стартапы и молодые проекты— наладили сотрудничество с инвесторами. Что касается пользы для организаторов мероприятия, то она тоже присутствует, таким образом бизнес-клуб формируют целевую аудиторию. Всем большое спасибо!

Во время нетворкинга участники встречи озвучивали волнующие их вопросы рассказывали о своей проблеме, а другие участники клуба делились опытом и советами.

Бизнес-клуб A-life— регулярно проводит различные мероприятия, обучающие лекции, а члены клуба общаются между собой не только на бизнес-темы, но и обсуждают бытовые проблемы, делятся своим опытом, общаются в неформальной обстановке. Благодаря этим мероприятиям участники имеют возможность получить ответы на свои запросы.

Кстати, подобные встречи проводятся на бесплатной основе!

Можно с уверенностью сказать, одно из лучших мест для знакомств и нетворкинга -это бизнес-клуб A-life, где с легкостью совмещаются активности и глубокие разговоры о бизнесе и жизни.

A-life стремится объединить порядочных людей, не лишенных амбиций, способных к профессиональному росту, чувствующих пульс деловой жизни не только города, но и всей страны.

Офис бизнес клуба: пр. Аль-Фараби, 128

Тел: 87056676677

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