Оденем «голые» трубы. Открыты возле «Динамо»
Об участке голых труб, расположенных рядом со спортивным клубом «Динамо» по ул. Толстого, сообщила «НГ» жительница Костаная Тамара ГОВОРУН.
- Еще прошлой зимой обращалась к вам по поводу этих труб, публикация была, но их так и не закрыли, - рассказала читательница. - Этой зимой они в еще более худшем состоянии: изоляция совсем ветхая, открытых участков больше.
По указанному адресу мы увидели теплотрассу, расположенную рядом с мусорными контейнерами. Изоляция на ней почти полностью стерлась, часть участка оказалась полностью открыта.
Трубы в торце клуба «Динамо» по ул. Гоголя «мерзнут» с прошлой зимы / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Теплотрассу во дворе дома № 122 по ул. Алтынсарина, о которых мы писали две недели назад, мы проверили 27 декабря. На тот момент ее еще не изолировали.
Ул. Алтынсарина, 122. Трубы во дворе за две недели не изолировали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!
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