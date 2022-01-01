Об участке голых труб, расположенных рядом со спортивным клубом «Динамо» по ул. Толстого, сообщила «НГ» жительница Костаная Тамара ГОВОРУН.

- Еще прошлой зимой обращалась к вам по поводу этих труб, публикация была, но их так и не закрыли, - рассказала читательница. - Этой зимой они в еще более худшем состоянии: изоляция совсем ветхая, открытых участков больше.

По указанному адресу мы увидели теплотрассу, расположенную рядом с мусорными контейнерами. Изоляция на ней почти полностью стерлась, часть участка оказалась полностью открыта.



Трубы в торце клуба «Динамо» по ул. Гоголя «мерзнут» с прошлой зимы / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Теплотрассу во дворе дома № 122 по ул. Алтынсарина, о которых мы писали две недели назад, мы проверили 27 декабря. На тот момент ее еще не изолировали.



Ул. Алтынсарина, 122. Трубы во дворе за две недели не изолировали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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