Шли разговоры о том, что в Рудном в здании вытрезвителя откроют медицинское училище. Почему бы «Нашей Газете» не сделать запрос к властям Костанайской области: вопрос с открытием училища решается или передумали?

Sceptic, пользователь сайта

Комментарий

Как сообщил в ответе на запрос «НГ» руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр ДЖАНДАЕВ, с целью оптимизации расходов и так как у «Костанайского областного центра психического здоровья» имеются свободные площади, Центр временной адаптации и детоксикации Рудного с 1 октября 2024 года переведен и функционирует по адресу ул. Сеченова, 25. До перевода там проведен косметический ремонт палат и кабинетов, оборудование соответствует всем нормам, установлено видеонаблюдение и пожарная сигнализация.

- Вопрос открытия медицинского колледжа в Рудном в настоящее время не стоит, - пояснил Джандаев. - На сегодня проводится подготовка документов по передаче здания, расположенного по адресу ул. Мира, 24, на баланс ГУ «Акимат города Рудный».