Куда пойти с 4 по 9 января
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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4 января,
12.00
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«Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка
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5 января,
12.00
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«Гусенок», Н. Гернет, сказка
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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4 января,
12.00
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«Новогодние приключения лесной нечисти» + анимационная программа «Спасение украденного праздника»
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4 января,
17.00
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«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия. Премьера
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8 января,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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До конца месяца
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Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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Выставка костанайских художников «В потоке творчества»
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До конца месяца
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Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта
Спортафишка
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Иртыш»
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Костанай, СРК «Костанай»
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5 декабря, 17.00.
6 декабря, 19.00
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Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Сарыарка»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
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9-10 декабря, 19.00
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