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Куда пойти с 4 по 9 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

4 января,

12.00

«Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка

5 января,

12.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

4 января,

12.00

«Новогодние приключения лесной нечисти» + анимационная программа «Спасение украденного праздника»

4 января,

17.00

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия. Премьера

8 января,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

До конца месяца

Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

Выставка костанайских художников «В потоке творчества»

До конца месяца

Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта

Спортафишка

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Иртыш»

Костанай, СРК «Костанай»

5 декабря, 17.00.

6 декабря, 19.00

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Сарыарка»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

9-10 декабря, 19.00

 