По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 37 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 68 лет, невесте - 69;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 45 новорожденных: 25 девочек и 20 мальчиков. Имена недели: Эрик, Марк, Алимжан, Ерхан, Богдан, Алан, Темирлан, Бейбарыс, Василина, Алия, Оливия, Дамелия, Полина. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 43 года;

- умерли 53 человека: 35 женщин и 18 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 202 вызова, из них 2 345 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 421;

- поступили 15 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 20 человек, все они доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 702 человека.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 67 выездов, в том числе 13 - на пожары, 24 - на случаи горения, 29 - на аварийно-спасательные работы. Кроме того, 1 выезд совершил ТМСП (трассо-медико-спасательный пункт);

- спасены при АСР 18 человек, из них детей - 2;

- в областной центр крови обратился 271 человек, 233 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 493 правонарушения;

- в медицинский вытрезвитель помещены 563 человека;

- за прошедшую неделю выявлены 1 816 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 16 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.