Я живу в многоэтажном доме по адресу ул. Алтынсарина, 131. Позвонила в конце ноября 2025 года в КТЭК по поводу очень прохладной температуры в квартире, без обогревателя невозможно было обходиться. На протяжении месяца меня кормили обещаниями, что все устранят. 18 декабря я уже официально обратилась в теплокомпанию. Температура в квартире была около 19 градусов. Честно, инженера схватила за курточку и повезла замерять температуру. Каждое утро звонила в диспетчерскую и напоминала, что с нами вопрос не решен. Собрала подписи соседей. Неоднократно, кроме КТЭК, обращалась и в ТОО «Арлан» (бывший ПКСК), однако они перекладывали ответственность друг на друга. После жалобы в прокуратуру 4 февраля приехала комиссия. На улице в тот день было всего минус 2. Сделали замеры, не показывая результаты тепловизора, сказали, что температура удовлетворительная, а вызов ложный. И будет официальный ответ.

По показаниям теплосчетчиков, после вмешательства КТЭК в ноябре 2025 года у нас нарушена циркуляция. Нам внаглую поставили шайбу? То есть в кухне и спальне батареи горячие, а в самой большой комнате и в детской - просто теплые. Соответственно, общая температура в квартире составляет «две теплые кофты, утепленные с начесом брюки, шерстяные носки плюс кожаные валеночки».

ГКП «КТЭК» устанавливает дроссельные шайбы на тепловых узлах многоквартирных домов для равномерного распределения теплоносителя, обеспечения гидравлического режима и во избежание «перетопов» в домах, близких к котельной, это предотвращает недополучение тепла удаленными объектами. Какими? Новыми строящимися? Почему мы должны страдать?

Что будет дальше? Номер пройдет, поставят шайбы во всех подъездах?

Светлана ПОТЕМКИНА, Костанай

Комментарий

«НГ» сделала запрос в ГКП «КТЭК», сделав упор в нем на права абонента, который подает жалобу, на то, кто имеет право что-то делать с тепловым узлом дома, и на то, какими техническими параметрами была обоснована необходимость установки шайбы.

- По жалобе жильцов на качество услуг формируется комиссия из представителей ГКП «КТЭК», ГУ «Отдел жилищных отношений акимата города Костаная» и управляющей компании объекта кондоминиума. Комиссия проводит обследование жилого помещения с участием собственника, - говорится в ответе ведущего инженера ГКП «КТЭК» Азиза КОШЕКОВА. - По окончании обследования комиссией составляется акт, в котором отражаются данные по температуре воздуха в помещении, а также рекомендации по устранению причин жалобы. Акт подписывается всеми заинтересованными сторонами. Копия акта вручается управляющей компании объекта кондоминиума. Потребитель вправе отразить свое несогласие с выводами комиссии путем подачи заявления. В доме по улице Алтынсарина, 131 так называемый перетоп - избыточный расход теплоносителя - общедомовыми приборами учета тепловой энергии зафиксирован не был. Подача теплоносителя осуществлялась в штатном режиме. Параметры теплоносителя согласно температурному графику составляли 70-73°С. Доводим также до сведения, что регулировочные устройства в виде дроссельных шайб на вводе в указанный дом предприятием не устанавливались. В конце 2025 года были проведены ремонтно-эксплуатационные мероприятия, цель которых в улучшении пропускной способности теплоносителя и стабилизации гидравлического режима, в связи с чем на вводе в дом был увеличен диаметр трубопровода с 57 до 76 мм. В соответствии с нормами Закона РК «О жилищных отношениях» элеваторный (тепловой) узел является частью инженерных коммуникаций многоквартирного дома и входит в состав общего имущества объекта кондоминиума. Обслуживание теплового узла и подготовка дома к отопительному сезону возложены на управляющую компанию объекта кондоминиума.