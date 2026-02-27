Вслед за бурным обсуждением народного Курултая мы начали выражать свои взгляды на будущую Конституцию нашей Республики. Поскольку я по специальности являюсь историком, был преподавателем общественных дисциплин, наверное, имею право высказать и свою точку зрения на проект Основного Закона страны, на Конституцию Нового и Справедливого Казахстана.

Не буду вдаваться глубоко в историю Конституции и содержание понятия «конституция», скажу одно: сегодня ее превратили в игрушку, особенно в нашей стране. В период независимого Казахстана мы уже готовы принять третью Конституцию. Так у нас повелось, что с приходом очередного правителя появляется новая. В Союзе была сталинская и брежневская, в эпоху бывшего президента Н. Назарбаева были приняты Конституции 1993 и 1995 годов! И вот наш президент Касым- Жомарт Токаев предлагает народу Конституцию Нового и Справедливого Казахстана.

Средства массовой информации (особенно телевидение) приступили к обсуждению проекта и буквально «срочно» 15 марта сего года будет проведен всенародный референдум. Все такой же срочный референдум, по которому мы приняли Конституцию РК 1995 года!

Люди, знающие историю Казахстана, наверняка помнят, что ханами Касымом, Есимом и Тауке был принят свод законов в XVI-XVII веках. Эти законы вели народ по тогдашнему времени. Правда, в обсуждении народ не принимал участия, не было так называемой демократии и, соответственно, референдумов.

Сегодня мы шагнули далеко вперед по пути демократии. Мы взяли многое из истории Древнего Рима и Древней Греции! Сегодня обсуждает все население республики: и те, кто не имеет понятия о Конституции, и те, кто не имеет понятия о Конституциях РК 1993 и 1995 годов, а также те, кто не имеет понятия о государственном устройстве РК и имеет смутное представление о разделах и статьях Конституции РК 1995 года. Но все в один голос восторженно и дружно по телевизору восклицают: «Мы одобряем проект Новой Конституции! Мы хотим двигаться по пути Нового Казахстана!»

Обсуждение идет по принципу «одобряемс!». Это в основном в официальных СМИ. В проекте уделяется внимание правам гражданина, проблеме семьи и брака, не обошли вниманием государственное устройство республики. Все это было и в назарбаевских Конституциях. Кстати, средства массовой информации того времени во весь голос заявляли, что Конституции 1993 и 1995 годов взяли за основу французскую Конституцию. Так что наш Основной закон страны будет самым-самым демократичным. Он будет как Программа строительства коммунизма в СССР, которая была принята очередным съездом КПСС еще при Хрущеве.

Пройдет совсем немного времени, как наш народ дружно проголосует за проект новой Конституции РК. На референдум и затем на выборы депутатов Курултая будут затрачены огромные суммы народных денег из республиканского бюджета! Ничего страшного, Казахстан привык сорить деньгами, ведь у нас в земле лежат все элементы периодической системы Менделеева!

Батырхан ЕРМУХАМБЕТОВ, с. Аулиеколь