Куда пойти с 26 февраля по 4 марта
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
28 февраля,
12.00
|
«Учим казахский вместе», А. Серикова, театрализованное представление
|
28 февраля,
17.00
|
«Записки сумасшедшего». Н. Гоголь, драма. 18+
|
Областной казахский театр
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
27 февраля,
18.30
|
«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
27 февраля,
18.30
|
«Жизнь после смерти», по пьесе Ф. Жельне, стендап-драма. Премьера. 16+
|
28 февраля,
12.00
|
«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка
|
28 февраля,
17.00
|
«Жизнь после смерти», по пьесе Ф. Жельне, стендап-драма. Премьера. 16+
|
1 марта,
12.00
|
«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
|
1 марта,
17.00
|
«Жизнь после смерти», по пьесе Ф. Жельне, стендап-драма. Премьера. 16+
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Жизнь в творчестве» - открытие выставки, посвященной памяти Георгия Сокова и приуроченной к 85-летию художника
|
Областная филармония
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
27 февраля,
18.30
|
Концерт «Есть только миг...». В программе любимая всеми известная музыка из советских кинофильмов.
В концерте принимает участие оркестр русских народных инструментов
|
28 февраля,
17.00
|
Хореографическая постановка «Легенда казахской степи». Все артисты - дети, ученики Академии хореографии NOMAD
|
1 марта
20.00
|
Концерт Еркенже Серикбаевой. 5+
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
|
3 марта,
19.00
|
Концерт квартета «Жигиттер». 6+
|
7 марта,
19.00
|
«Мастер и Маргарита», спектакль с участием Ивара Калныньша
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Алматинский легион»
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
27 февраля, 19.00
|
Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Сарыарка»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
|
1 марта, 17.00
Материалы номера
