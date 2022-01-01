НашАфишка

Куда пойти с 26 февраля по 4 марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол 

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

28 февраля,

12.00

«Учим казахский вместе», А. Серикова, театрализованное представление

 

28 февраля,

17.00

«Записки сумасшедшего». Н. Гоголь, драма.  18+

 

Областной казахский театр
драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

27 февраля,

18.30

«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24  (администратор)

27 февраля,

18.30

«Жизнь после смерти», по пьесе Ф. Жельне, стендап-драма. Премьера. 16+

28 февраля,

12.00

«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка

28 февраля,

17.00

«Жизнь после смерти», по пьесе Ф. Жельне, стендап-драма. Премьера. 16+

1 марта,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

1 марта,

17.00

«Жизнь после смерти», по пьесе Ф. Жельне, стендап-драма. Премьера. 16+

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Жизнь в творчестве» - открытие выставки, посвященной памяти Георгия Сокова и приуроченной к 85-летию художника

Областная филармония
им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

27 февраля,

18.30

Концерт «Есть только миг...». В программе любимая всеми известная музыка из советских кинофильмов.

В концерте принимает участие оркестр русских народных инструментов

 

28 февраля,

17.00

Хореографическая постановка «Легенда казахской степи». Все артисты - дети, ученики Академии хореографии NOMAD

1 марта

20.00

Концерт Еркенже Серикбаевой. 5+

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)

3 марта,

19.00

Концерт квартета «Жигиттер». 6+

7 марта,

19.00

«Мастер и Маргарита», спектакль с участием Ивара Калныньша

Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Алматинский легион»

Костанай, СРК «Костанай»

27 февраля, 19.00
28 февраля, 17.00

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Сарыарка»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

1 марта, 17.00
3 марта, 19.00