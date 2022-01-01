По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 29 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 59 лет, невесте - столько же;

- зарегистрировано 9 разводов;

- зарегистрирован 61 новорожденный: 35 девочек и 26 мальчиков. Имена недели: Аяна, Лиана, Назель, Ева, Расвета, Томирис, Милана, Сафина, Аврора, Баянсулу, Злата, Эсмира, Оливия, Асанали, Имиль, Раян, Аристарх, Арыстан, Марк, Лев, Алихан. Самому молодому папе - 19 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 50 лет, маме - 45;

- умерли 55 человек: 29 женщин и 26 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 7 176 вызовов, из них 1 379 - к детям;

- поступило 14 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 17 человек, 10 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 625 человек.