Куда пойти с 19 по 25 февраля
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
21 февраля,
12.00
«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка
21 февраля,
14.00
«Менің досым жел», Н. Насырова, сказка
22 февраля,
12.00
«Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка
22 февраля,
17.00
«Старик и море», Э. Хемингуэй, драма. 16+
Областной
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
20 февраля,
10.00
«Алладиннің сыйқырлы шамы», Т. Жанботаев, ертегі
21 февраля,
17.00
«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
22 февраля,
17.00
«Алжир», А. Тасымбеков, драма
25 февраля,
18.30
«Ай тұтылған түн», М. Карим, трагедия, 18+
27 февраля,
18.30
«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
19 февраля,
18.30
«Амок. P.S.», Н. Мазур, драма
20 февраля,
18.30
«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А.Чехова, драма
21 февраля,
12.00
«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
21 февраля,
17.00
«Кукольный дом», Г. Ибсен, драма. 16+
22 февраля,
12.00
«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
22 февраля,
17.00
«Кукольный дом», Г. Ибсен, драма. 16+
26 февраля,
18.30
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
20 февраля,
15.00
«Жизнь в творчестве» - открытие выставки, посвященной памяти Георгия Сокова и приуроченной к 85-летию художника
Областная филармония
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
24 февраля,
18.30
Алуа Мусапирова, шедевры классической музыки. 6+
27 февраля,
18.30
Концерт «Есть только миг...». В программе любимая всеми известная музыка из советских кинофильмов.
В концерте принимает участие оркестр русских народных инструментов
28 февраля,
17.00
Хореографическая постановка «Легенда казахской степи». Все артисты - дети, ученики Академии хореографии NOMAD
Спортафишка
Что
Где
Когда
1/8 финала Кубка Senat Open - 2026 среди представителей СМИ Костанайской области по быстрым шахматам
Костанай, IQostanay, пр. Назарбаева, 172
21 февраля, 10.00
Материалы номера
