Аким Костаная заявил, что власти планируют через год вернуть мусоровывозящую компанию в собственность государства. Как вы относитесь к этой перспективе? Поддержу. Акимат сможет навести порядок в этой сфере и дать качественные услуги.

Скорее поддержу. Если это поможет не поднимать плату за услуги компании.

Скорее не поддержу. Меня вполне устраивает текущее положение дел.

Не поддержу. Коррупция и некомпетентность развалят систему, которая сейчас работает.

