8 января 2025 года «Наша Газета» опубликовала открытое письмо профессора КРУ Владимира ПОЕЗЖАЛОВА. Он выдвигал инициативу присвоить новому парку, обустроенному неподалеку от сельскохозяйственного института в Костанае имя ректора СХИ Петра Чужинова. Перечислил немалые заслуги человека, который не только руководил одним из лучших в СССР сельхозвузов, но также был председателем областного объединения «Целинсельхозтехника», директором Целинного НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства. В 2026 году исполняется 100 лет со дня рождения Чужинова... То есть причин поддержать инициативу много, и все - самые уважительные.

Что делать, куда обращаться, чтобы предложение воплотилось в жизнь, спрашивал профессор. «НГ» сделала серию запросов в госорганы. Публикуем ответы, чтобы сориентировать не только автора письма, но и других людей, которых интересует тема увековечивания имен.

На запрос «НГ» ответил «НГ» и. о. советника акима Костаная Роман ГОЛЬШТЕЙН:

- Вопросы присвоения имен составным частям населенных пунктов, в том числе паркам, регулируются законодательством - законами «О языках в РК», «Об административно-территориальном устройстве РК», Правилами учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований, утвержденными приказом министра культуры и спорта от 1 августа 2023 года № 211. Наименование и переименование составных частей города областного значения осуществляется согласно республиканскому перечню «Тарихи тұлғалар», утвержденному Республиканской ономастической комиссией и согласованному с вышестоящими государственными органами. В данный перечень включены имена деятелей государства, науки, культуры, исторические личности и другие, имеющие выдающиеся заслуги перед Отечеством. Имя Петра Чужинова в данный перечень не включено.

Как попасть в этот список, задала редакция вопрос специалисту по ономастике в областном управлении культуры. Нам пояснили: чтобы оформить инициативу по присвоению имени, придется начать с городской группы по вопросам ономастики - обратиться в отдел культуры и развития языков.

В целом же процедура длинная. В отдел ономастической работы управления культуры стекаются заявки со всех городов и районов области. На уровне управления (после обсуждения и одобрения общественностью, то есть должны пройти слушания с местным сообществом) формируется список, который направляется в Республиканскую ономастическую комиссию - для включения кандидатур в упомянутый общеказахстанский список исторических личностей, именами которых только и можно называть улицы, площади, учреждения и т. д. Этот список обновляется раз в два года. В 2025 году от области ушло обоснование на 5 кандидатур. Не факт, что все республиканская комиссия внесет в список. По областям есть квоты.

Нам также сообщили, что необходимо в отделе архитектуры и градостроительства выяснить статус нового парка, насколько он официальный. Только таким объектам можно присваивать имена. Так вот новый парк пока таковым называется произвольно.

- В соответствии с требованиями градостроительного законодательства территории, предназначенные для размещения парков и скверов, должны относиться к рекреационной зоне в составе генерального плана населенного пункта, - ответила «НГ» заведующая сектором отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гульнур ТУЛЮБАЕВА. - Рекреационные зоны в населенных пунктах предназначены для организации и обустройства мест отдыха населения и включают в себя сады, лесопарки, парки и скверы, зоопарки, водоемы, пляжи, аквапарки, объекты ландшафтной архитектуры, иные места отдыха и туризма, а также здания и сооружения досугового и (или) оздоровительного назначения. Однако, согласно Генеральному плану города Костаная, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2020 г. № 762, земельный участок в районе бывшего СХИ расположен частично в зоне специализированных центров (учреждения высшего и специального образования), частично в жилой зоне.

По данным отдела архитектуры на январь 2026 года, проект детальной планировки (ПДП) на район, включающий вышеуказанный земельный участок, не разрабатывался. То есть на указанном месте рекреационной зоны со статусом парка в градостроительных документах нет.