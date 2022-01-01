Сухой остаток. С 9 по 15 февраля
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 26 пар. Самому молодому жениху - 23 года, невесте - 21 год. Самому зрелому жениху - 63 года, невесте - 54;
- зарегистрировано 6 разводов;
- зарегистрированы 36 новорожденных: 18 девочек и 18 мальчиков. Имена недели: Томирис, Еркеназ, Анисия, Элиза, Аяла, Валерия, Амина, Медина, Анетта, Аруанна, Рузанна, Наиля, Лиана, Аялым, Эмир, Амирхан, Мухаммад, Эмир, Лев, Султан, Инсар, Ильяс, Игнат, Матвей, Самир, Мирон, Тимофей, Игнат, Иса, Карле. Самому молодому папе - 23 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 40;
- умерли 60 человек: 32 женщины и 28 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступило 7 352 вызова, из них 1 398 - к детям;
- поступило 24 вызова на ДТП: в авариях пострадали 29 человек, 28 человек доставлены в больницу.
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 643 человека.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 379 человек, 294 из них стали донорами. В том числе бригада на выезде совершила забор крови у 78 жителей г. Рудного.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 996 правонарушений;
- в медицинский вытрезвитель помещены 488 человек;
- за прошедшую неделю выявлено 3 903 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Задержаны 24 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
