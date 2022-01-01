По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 26 пар. Самому молодому жениху - 23 года, невесте - 21 год. Самому зрелому жениху - 63 года, невесте - 54;

- зарегистрировано 6 разводов;

- зарегистрированы 36 новорожденных: 18 девочек и 18 мальчиков. Имена недели: Томирис, Еркеназ, Анисия, Элиза, Аяла, Валерия, Амина, Медина, Анетта, Аруанна, Рузанна, Наиля, Лиана, Аялым, Эмир, Амирхан, Мухаммад, Эмир, Лев, Султан, Инсар, Ильяс, Игнат, Матвей, Самир, Мирон, Тимофей, Игнат, Иса, Карле. Самому молодому папе - 23 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 40;

- умерли 60 человек: 32 женщины и 28 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 7 352 вызова, из них 1 398 - к детям;

- поступило 24 вызова на ДТП: в авариях пострадали 29 человек, 28 человек доставлены в больницу.

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 643 человека.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 379 человек, 294 из них стали донорами. В том числе бригада на выезде совершила забор крови у 78 жителей г. Рудного.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 996 правонарушений;

- в медицинский вытрезвитель помещены 488 человек;

- за прошедшую неделю выявлено 3 903 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Задержаны 24 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.