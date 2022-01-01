158-й тур, возможно, будет длиться больше обычного

Чтобы удовлетворить три заявки, необходимо собрать очень крупную сумму - 1 972 000 тенге.

Надо двигаться дальше



Алишеру нужны 3 месяца занятий в зале «Таймас» / Фото из архива Жанны РАМАЗАНОВОЙ



Алишеру РАМАЗАНОВУ из Костаная 7 лет. Он впервые участвует в нашем благотворительном проекте. У мальчика ДЦП, атонико-астатическая форма, тяжелой степени, ЗПРР, эпилепсия. Он родился в срок, с нормальным весом и ростом, но процесс появления на свет был сложным, и это сказалось на здоровье. Когда пришла пора держать голову, малышу этот двигательный навык не давался. Разумеется, маму это сразу насторожило. Результат обследования у невропатолога был неутешительным, а прогноз на будущее крайне осторожным. Поскольку степень церебрального паралича была определена как тяжелая, особых успехов в развитии ребенка врачи не обещали. Но когда дело касается ДЦП, многое может решать настойчивость и терпение.

С момента постановки диагноза в возрасте 7 месяцев мальчик трижды в год проходит курсы реабилитации по квоте, а между ними - платно. Благодаря неустанным усилиям родителей и помощи реабилитологов, в 1 год и 2 месяца Алишер уже держал голову, в 3 года начал сидеть и ползать по-лягушачьи, а в 5 лет уже мог стоять у опоры. Сейчас он может совершенно самостоятельно сделать несколько шагов.

Алишер - уже победитель. Но надо двигаться дальше.

- Нам нужно пройти трехмесячный курс реабилитации в зале «Таймас», - говорит мама мальчика Жанна РАМАЗАНОВА. - Там Алишер занимается не первый год, и эти курсы нам очень подходят. Во-первых, никуда не надо ехать, ребенка не приходится вырывать из привычной обстановки, да и на дорогу и проживание не надо тратить деньги. А во-вторых, наши успехи говорят о том, что эти занятия для сына эффективны. Но в последнее время стало все труднее собрать деньги на оплату курсов. Поэтому мы решились обратиться в проект «Нужные деньги». Пожалуйста, помогите Алишеру! Из-за своих диагнозов сын не может говорить, но он очень живой и подвижный ребенок. Мы мечтаем, что сын научится ходить и во взрослой жизни сможет сам себя обслуживать. Для нас это очень важно.

На 3-месячный курс занятий в костанайском зале «Таймас» родители Алишера просят помощи в размере 600 000 тенге.

Доходы семьи складываются из зарплаты папы (работает грузчиком) - 250-300 тысяч тенге и пособия Алишера - 192 873 тенге. Алишер - младший ребенок в семье, есть старший брат – старшеклассник. Своего жилья у семьи нет, снимают комнату в общежитии.

Карта «Каспи» 4400 4302 2134 3798.

Карта привязана к номеру телефона +7 775 142 97 66, Жанна Р.

С надеждой на будущее



Скоро Эльдару нужно ехать в Санкт-Петербург / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ



5-летний Эльдар АЛТАЕВ из поселка Сокол Узункольского района 7 раз участвовал в нашем проекте, в последний раз - в 155-м туре. У мальчика ДЦП, ретинопатия недоношенных 5-й стадии. Вот это сочетание церебрального паралича и ретинопатии принесло много проблем. С одной стороны, надо регулярно проходить курсы реабилитации (не менее 4 раз в год). Но с другой стороны, надо было пытаться спасти зрение. Ради этого Эльдар несколько раз был прооперирован в Санкт-Петербурге у офтальмолога Олега Дискаленко - доктора, который помогает бороться с ретинопатией недоношенных. Заниматься реабилитационными мероприятиями после оперативного вмешательства противопоказано. Так и оказался Эльдар меж двух патологических состояний, как между двух огней. Пришлось выбирать, что спасать в первую очередь: зрение или двигательные функции. Разумеется, родители выбрали тактику спасения зрения, с этим совсем нельзя было откладывать.

Но даже такой уникальный специалист, как Дискаленко, не всесилен. Есть сложные случаи. Именно такой сложный случай оказался у Эльдара. Мальчик перенес столько страданий, но добиться даже сохранения того остаточного зрения, что было, не удалось. Сейчас Эльдар практически ничего не видит, это не лучшим образом влияет на эмоциональное состояние ребенка, он часто бывает раздражительным, плаксивым. Потом мальчик перенес операцию по исправлению стволовой гипоспадии, которая прошла успешно. Казалось бы, наступило время учиться ходить, но...

Только возобновился период реабилитационных мероприятий по исправлению ДЦП, их вновь приходится прерывать. Из петербургской клиники пришел вызов на очередную операцию.

- Врачи сказали, что могут появиться методы возвращения зрения в будущем, но надо сохранить сами глаза, - объяснила мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Если сейчас не сделать эту операцию, глазные яблоки начнут деградировать и потом уже ничего нельзя будет сделать. Ориентировочно мы поедем в апреле, но нас предупредили, что если появится окно в марте, то надо будет выезжать немедленно. На операцию нам дает деньги фонд «Милосердие» Аружан Саин. Но на дорогу и проживание мы не успеем собрать. Очень просим помочь нам снова. Мы всей семьей мечтаем о том, чтобы Эльдар стал видеть. Пусть не сейчас, а намного позже, но мы согласны ждать. Пожалуйста, помогите нашему сыну не упустить шанс!

В самом деле, медицина развивается стремительно и, возможно, уже через десяток лет такие пациенты, как Эльдар, смогут обрести зрение. Надо только дождаться.

На дорогу туда и обратно, с проживанием в Санкт-Петербурге, необходимо собрать 700 000 тенге.

Кроме Эльдара, в семье еще четверо детей, он - самый младший. Доходы семьи: зарплата папы - 110 000 тенге и пособие Эльдара - 163 000 тенге.

Карта «Каспи» 4400 4302 0510 9827, Иляхунова Э.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.

Карта Народного банка 4405 6397 2496 1030.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.

Победа близка



Еще немного, и Альмира будет ходить без опоры / Фото из архива Акалтын МНАЙДАРОВОЙ



13-летняя Альмира Мнайдарова из Костаная третий раз принимает участие в «Нужных деньгах». Альмира появилась на свет на два месяца раньше срока, что не могло не сказаться на ее здоровье.

Когда девочке исполнился 1 год, ей поставили диагноз - ДЦП. С тех пор Альмира проходит регулярно курсы реабилитации с ЛФК, занятиями на тренажерах, массажем, электрофорезом. Это принесло свои плоды - в 6 лет девочка начала ходить. Но тут обнаружилась серьезная проблема - вывихи тазобедренных суставов. Альмира перенесла четыре тяжелые операции и мучительные реабилитационные периоды после них. После последней операции, сделанной в 2023 году, она восстанавливается и продолжает учиться ходить.

Как обычно бывает в случаях с ДЦП, важно найти клинику с подходящим подходом к лечению. Такой для Альмиры стала частная клиника «Канат» в Кызылорде. В «Канате» используются авторские тренажеры, которых нет в других клиниках. После реабилитации в Кызылорде Альмира снова начала ходить с поддержкой. Теперь цель - начать ходить самостоятельно. Для этого нужно снова ехать.

- Благодаря реабилитации в клинике «Канат» у Альмиры появилась подвижность в суставах, сейчас она может ходить с одной опорой, - рассказала мама Альмиры Акалтын МНАЙДАРОВА. - Нам очень нужно продолжать реабилитацию именно там. Но все дорожает, сейчас полный курс стоит уже 1 200 000 тенге. Мы понимаем, что столько не собрать. Поэтому просим помочь в сборах хотя бы на основное - тренажеры и массаж. Помогите Альмире, ей осталось несколько шагов до мечты - ходить, как все здоровые дети.

На комплекс тех процедур, которые выбрали родители, понадобится немалая сумма. Занятия на тренажерах обойдутся в 432 000 тенге, а массаж в 240 000, итого - 672 000 тенге.

Доходы семьи: зарплата папы - 200 000 тенге, пособие Альмиры - 192 873 тенге. В семье есть еще 15-летний сын. Квартира, в которой живет семья, в ипотеке.

Карта «Каспи» 4400 4302 2003 1774.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-576-85-00, Акалтын М.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина 2/3, либо перечислить на банковские карты участников.

