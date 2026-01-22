Прочитала статью «Если на всю страну рассказывают...» (№4 (1243) от 22.01.2026 г.).

Неужели генеральный директор ТОО «Роuitry-Аgro» Кайрат Маишев такой наивный и не понимает, что еще задолго до ролика со стороны Миршата Сарсенбаева молва об этой птицефабрике уже была на слуху у жителей района, особенно тех, кто вынужден был жить и дышать зловонием, исходящим от незаконных свалок? Прислушайтесь к голосу Миршата во время съемок и вы услышите, как он говорит: «Я давно слышал об этих свалках, но вот наконец мне посчастливилось увидеть это лично». Так что о вашей птицефабрике давно шел разговор, только непонятно, почему надзирающие органы закрывали глаза, хотя я предполагаю, что до них эти разговоры тоже доходили.

Еще Маишев говорит о том, что ролик Сарсенбаева повлиял на отношение к нему со стороны партнеров. О том, что местные жители, которые вынуждены были работать вахтовым методом в России, решили пойти на местную птицефабрику. Я думаю, вы прекрасно знаете, что многие ушли, проработав от силы месяц, потому что не устраивали условия. Народ вернулся вновь на вахту в Россию. Скорее всего, ваши партнеры и без ролика Миршата были осведомлены.

И я не могу до сих пор понять, почему человека уже почти год содержат в СИЗО, если ни одна экспертиза не доказала вымогательство, в ЕРДР уголовного дела нет, но человека держат в камере. Ну да, по версии адвоката Т. Ахметова, разницы в камере и квартирах рядовых граждан нет - сыро и там и там. А прокурор на вопросы адвокатов Сарсенбаева о том, почему в документах имеются исправления, потертости, вместо печати на официальных документах - штампы, отвечает: это не имеет значения. И это говорит ставленник президента. По логике прокурора получается, что и законы не имеют значения?

А судья и вовсе предположила, что Сарсенбаев не очень активно отказывался от взятки. Так получается, что Сарсенбаеву предлагали взятку? Тогда почему не задержан взяткодатель?

На ум приходит только одно объяснение: человек, который по призыву как первого президента, так и действующего проявляет активную гражданскую позицию, просто мешает недобросовестным руководителям нарушать законы страны, в которой они проживают. Я думаю, что такие действия со стороны районных структур только подрывают их авторитет и подрывают стабильность в регионе.

Анна КУДРЯШОВА, с. Смирновка, Карабалыкский р-н