В последнее время на страницах средств массовой информации бурно будируются проблемы открытости по возвращению активов в государственную казну, которые были уворованы во время правления Назарбаева. Хочу поделиться своими суждениями по этой проблеме.

Как-то писал в «НГ» о том, что я бывший член КПСС, а коммунистов бывших не бывает, как некоторых других «личностей». Я думаю, мое независимое государство, которое возглавляет уважаемый мною Қасым-Жомарт Токаев, должно объявить этим нуворишам от государственной казны открытую войну, всех этих отщепенцев объявить «врагами народа», как в свое время объявил, правда, невинных людей небезызвестный Сталин.

Перешли мы от социализма к дикому капитализму, объявили рыночную экономику, передали все, что было, в частные руки. Я не свожу на нет рыночную экономику в условиях социально-экономического развития любой страны, но вместе с тем считаю, что собственность на землю и ее недра принадлежат народу, ему и государству должны принадлежать железные дороги (стратегические объекты), банки, почта и телеграф. Об этом говорил В. И. Ленин, и эту идею подтвердил Ф. Д. Рузвельт, который не единожды избирался президентом США. Сегодня мы отдали все в руки частным нуворишам, которые делают что хотят с этой собственностью. К примеру, железную дорогу разделили на множество АО и ТОО. Кто подчиняется национальной кампании «Қазақстан темір жолы», одному Аллаху известно.

А деньги, которые возвращаются от бывших руководителей, называют ласково «инвестиционным товарами» или возвращенными активами. А их бы надо называть по простонародному «конфискованным товаром»!

Хотелось бы, чтобы эти мои мысли дошли до уст народа! Доживем ли мы до эпохи Нового народного Казахстана, один Всевышний знает, наверное. Когда-то мы хотели дожить до коммунизма, остановились на стадии развитого социализма, а затем перешли в дикому капитализму. Назарбаевская эпоха подарила нам «Стратегию-2030» и «Стратегию-2050». Моему поколению сегодня за семьдесят лет, и я хочу увидеть на своем веку Справедливый, Чистый и Новый Казахстан!

Р. S. Через мою «Нашу Газету» хочу подтолкнуть «Казпочту», чтобы они наконец-то поняли, что мы хотим получать газеты и почту вовремя, не повышать цены на их доставку. Думаю, что «Наша Газета» доведет этот факт до первых руководителей области.

Батырхан ЕРМУХАМБЕТОВ, Аулиеколь