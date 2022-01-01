НашАфишка

Куда пойти с 29 января по 4 февраля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел. 90-10-29

31 января, 12.00

«Учим казахский вместе», А. Серикова, театрализованное представление

1 февраля, 17.00

«MEN…», Н. Сабашвили, драма. 6+

5-6 февраля, 18.30

«Записки сумасшедшего». Н. Гоголь, драма. Премьера. 16+

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел. 54-78-34 (касса)

29-30 января, 18.30
3 февраля, 18.30

«Кукольный дом», Г. Ибсен, драма. Премьера

31 января, 12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

31 января, 17.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

1 февраля, 12.00

«Красная Шапочка», С. Астраханцев, по мотивам сказки Ш. Перро

1 февраля, 17.00

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

2 февраля, 18.30

«Невольница», А. Островский, комедия

Картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел. 50-20-32

В течение месяца

Итоговая выставка творческих работ костанайских художников «На волне вдохновения»

Библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина, 111,

тел. 50-03-54

В течение месяца

«Графическая импровизация» - выставка памяти художника Георгия Сокова

Филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

6 февраля, 19.00

Концерт Эльдара Долгатова

8 февраля, 20.00

Концерт Алана Черкасова

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

30 января, 19.00

Концерт Pulse Kino. В программе песни Виктора Цоя. 6+

3 февраля, 19.00

«Анна Каренина». Спектакль с Иваром Калныньшем. 12+

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Кулагер»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

29 января, 19.00

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Номад»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

02-03 февраля, 19.00

Конькобежный спорт. Лично-командный чемпионат Казахстана

Костанай, «Технодом Арена», ул. Баймагамбетова, 6/1

03-05 февраля, 11.00


 

 

 


 

 