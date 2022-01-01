Ограничить свободу слова и свободу мирных собраний в новой Конституции Казахстана предложили на втором заседании Конституционного совета. Вы бы поддержали такие правки в основной закон? Да. Свободы не должны посягать на честь граждан и нарушать общественный порядок.

Скорее да. Но только в том случае, если будет четко прописано, что можно, а что нельзя.

Скорее нет. Все равно это не отразится на текущей ситуации. Был бы человек, а статья найдется.

Нет. Это приведет к усилению цензуры, а также к репрессиям против несогласных.

