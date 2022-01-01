Куда пойти с 29 января по 4 февраля
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел. 90-10-29
|
31 января, 12.00
|
«Учим казахский вместе», А. Серикова, театрализованное представление
|
1 февраля, 17.00
|
«MEN…», Н. Сабашвили, драма. 6+
|
5-6 февраля, 18.30
|
«Записки сумасшедшего». Н. Гоголь, драма. Премьера. 16+
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел. 54-78-34 (касса)
|
29-30 января, 18.30
|
«Кукольный дом», Г. Ибсен, драма. Премьера
|
31 января, 12.00
|
«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
|
31 января, 17.00
|
«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
|
1 февраля, 12.00
|
«Красная Шапочка», С. Астраханцев, по мотивам сказки Ш. Перро
|
1 февраля, 17.00
|
«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
|
2 февраля, 18.30
|
«Невольница», А. Островский, комедия
|
Картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел. 50-20-32
|
В течение месяца
|
Итоговая выставка творческих работ костанайских художников «На волне вдохновения»
|
Библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина, 111,
тел. 50-03-54
|
В течение месяца
|
«Графическая импровизация» - выставка памяти художника Георгия Сокова
|
Филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
6 февраля, 19.00
|
Концерт Эльдара Долгатова
|
8 февраля, 20.00
|
Концерт Алана Черкасова
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
|
30 января, 19.00
|
Концерт Pulse Kino. В программе песни Виктора Цоя. 6+
|
3 февраля, 19.00
|
«Анна Каренина». Спектакль с Иваром Калныньшем. 12+
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Кулагер»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
|
29 января, 19.00
|
Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Номад»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
|
02-03 февраля, 19.00
|
Конькобежный спорт. Лично-командный чемпионат Казахстана
|
Костанай, «Технодом Арена», ул. Баймагамбетова, 6/1
|
03-05 февраля, 11.00
Материалы номера
