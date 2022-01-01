По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 45 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 48 лет, невесте - 51 год;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 69 новорожденных: 37 девочек и 32 мальчика. Имена недели: Самина, Дара, Стефания, Сара, Мадина, Омина, Ева, Наргиз, Ментай, Айсафи, Амина, Аниса, Жанель, Ясмина, Адия, Айя, Анна, Ева, Макар, Мансур, Амирхан, Ансар, Арнат, Таир, Алдияр, Алибек, Артвр, Исмоил, Мирослав,Павел, Давид, Тамерлан, Айторе, Иса, Хачик, Савелий, Аршат, Ахмет, Демьян, Демид, Артур. Самому молодому папе - 21 год, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 65 лет, маме - 41 год;

- умерли 49 человек: 22 женщины и 27 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 990 вызовов, из них 1 306 - к детям;

- поступили 13 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 15 человек, 13 человек доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 599 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 438 человек, 331 из них стал донором, в том числе 39 жителей г. Лисаковска, 24 жителя г. Рудного и 14 сотрудников УП г. Рудного, забор крови у которых был осуществлен выездной бригадой.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- выявлено 4 339 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 26 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, только за выходные в области к ответственности привлечены 12 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- в медицинский вытрезвитель помещены 437 человек;

- при помощи камер видеонаблюдения выявлены 1 134 правонарушения.