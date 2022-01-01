Сухой остаток. С 12 по 18 января
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 11 пар. Самому молодому жениху - 23 года, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 53 года, невесте - 55 лет;
- зарегистрированы 11 разводов;
- зарегистрирован 61 новорожденный: 29 девочек и 32 мальчика. Имена недели: Афина, Медина, Айла, Раяна, Лаура, Амелия, Рада, Нолла, Софья, Самия, Кемел, Арсен, Ратмир, Мирон, Зейн, Аид, Лев, Леон, Думан, Демид, Имрам;
- умерли 59 человек: 35 женщин и 24 мужчины.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступил 6 841 вызов, из них 1 191 - к детям;
- поступили 12 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 14 человек, 13 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 492 человека.
