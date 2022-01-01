Абонентский ящик

Сухой остаток. С 12 по 18 января

По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 11 пар. Самому молодому жениху - 23 года, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 53 года, невесте - 55 лет;

- зарегистрированы 11 разводов;

- зарегистрирован 61 новорожденный: 29 девочек и 32 мальчика. Имена недели: Афина, Медина, Айла, Раяна, Лаура, Амелия, Рада, Нолла, Софья, Самия, Кемел, Арсен, Ратмир, Мирон, Зейн, Аид, Лев, Леон, Думан, Демид, Имрам;

- умерли 59 человек: 35 женщин и 24 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 6 841 вызов, из них 1 191 - к детям;

- поступили 12 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 14 человек, 13 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 492 человека.