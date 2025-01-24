НашАфишка

Куда пойти с 22 по 28 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол


ул. Перронная, 20,


тел. 90-10-29

24 января, 12.00

«Непоседы», М. Поливанова, сказка

24 января, 14.00

«Көңілді қонжықтар» М. Поливанова, сказка

25 января, 12.00

«Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы
им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,


тел. 54-11-51

22 января, 18.30

«Міржакып», Г. Адай, трагедия. Премьера. 16+

24 января, 17.00

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма

28 января, 18.30

«Ай тұтылған түн», М. Карим, трагедия, 18+

30 января, 18.30

«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,


тел. 54-78-34 (касса)

23 января, 18.30

«Кукольный дом», Г. Ибсен, драма. Премьера

24 января, 12.00

«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка

24-25 января, 17.00.

29-30 января, 18.30

«Кукольный дом», Г. Ибсен, драма. Премьера

 

25 января, 12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка

28 января, 18.30

«Невольница», А. Островский, комедия

Картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел. 50-20-32

В течение месяца

Итоговая выставка творческих работ костанайских художников «На волне вдохновения»

Филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

23 января, 18.30

Концерт памяти Е. Желдыбаева. Дирижер Б. Оразалин

 

ДК «Мирас»


ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

24 января, 12.00, 14.00, 16.00

Цирк «Зверополис». В программе: веселая клоунада, рискованный эквилибрист на стульях, артист на моноцикле, загадочные фокусы и многое другое. Детям до четырех лет вход бесплатный, без предоставления места (билет покупает сопровождающий)

30 января, 19.00

Концерт Pulse Kino. В программе песни Виктора Цоя. 6+

Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Астана»

Костанай, СРК «Костанай»

26-27 января, 19.00

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Алматы»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

24-25 января, 17.00

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Кулагер»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

28-29 января, 19.00