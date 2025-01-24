Куда пойти с 22 по 28 января
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
|
24 января, 12.00
|
«Непоседы», М. Поливанова, сказка
|
24 января, 14.00
|
«Көңілді қонжықтар» М. Поливанова, сказка
|
25 января, 12.00
|
«Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка
|
Областной казахский театр драмы
ул. Тауелсиздик, 144,
|
22 января, 18.30
|
«Міржакып», Г. Адай, трагедия. Премьера. 16+
|
24 января, 17.00
|
«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма
|
28 января, 18.30
|
«Ай тұтылған түн», М. Карим, трагедия, 18+
|
30 января, 18.30
|
«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
|
23 января, 18.30
|
«Кукольный дом», Г. Ибсен, драма. Премьера
|
24 января, 12.00
|
«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка
|
24-25 января, 17.00.
29-30 января, 18.30
|
«Кукольный дом», Г. Ибсен, драма. Премьера
|
25 января, 12.00
|
«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка
|
28 января, 18.30
|
«Невольница», А. Островский, комедия
|
Картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел. 50-20-32
|
В течение месяца
|
Итоговая выставка творческих работ костанайских художников «На волне вдохновения»
|
Филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
23 января, 18.30
|
Концерт памяти Е. Желдыбаева. Дирижер Б. Оразалин
|
ДК «Мирас»
тел. 26-72-28
|
24 января, 12.00, 14.00, 16.00
|
Цирк «Зверополис». В программе: веселая клоунада, рискованный эквилибрист на стульях, артист на моноцикле, загадочные фокусы и многое другое. Детям до четырех лет вход бесплатный, без предоставления места (билет покупает сопровождающий)
|
30 января, 19.00
|
Концерт Pulse Kino. В программе песни Виктора Цоя. 6+
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Астана»
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
26-27 января, 19.00
|
Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Алматы»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
|
24-25 января, 17.00
|
Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Кулагер»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
|
28-29 января, 19.00
