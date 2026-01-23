Как доставляли письма, телеграммы, посылки и газеты в города и села Кустанайской области



Такие открытки отправляли по почте в 1901 году



В 1890 году в Тургайской области (образована в 1868 году, Кустанайский уезд в ее составе) за счет казны содержался один почтовый тракт - Орско-Тереклинский, ведущий в Туркестан и имеющий на протяжении 490 и 3/4 версты (1 верста = 1 067 м) 24 почтовых станции. Кроме этого тракта, через всю область пролегали еще 6 земских трактов: Иргизский, Тургайско-Кустанайский, Троицко-Кустанайский, Илецко-Актюбинский, Актюбинско-Темирский, Актюбинско-Дамдынский на протяжении 1 231 версты. На всех шести трактах содержались 315 лошадей. Содержание станций и разъездных лошадей с 1891 года «было отдано с торгов киргизам на 3 года».

Все почтовые учреждения Тургайской области были представлены Иргизской почтово-телеграфной конторой, Карабутакским отделением; Актюбинской, Тургайской, Кустанайской почтовыми станциями. Станции содержались за счет казны, помещение для станции в Кустанае арендовалось за счет городского бюджета за 400 руб. в год.

С открытием движения по Закаспийской железной дороге большая часть проезжающих из европейской части России в Туркестан, Хиву, Бухару стала направляться по этому пути, как и корреспонденция. В связи с этим движение по Орско-Казалинскому тракту значительно сократилось.

В интересах местного населения и в правительственных целях для удобства правления наиболее густонаселенным и отдаленным от центра Тургайской областной администрации пунктом Кустанай еще в 1890 году было возбуждено ходатайство «о соединении Кустаная с Троицком телеграфной проволокой», а через него и с общей телеграфной сетью Российской империи. Военный губернатор Тургайской области генерал-майор Я. Ф. Барабаш направил прошение министру внутренних дел о пожертвовании на устройство телеграфной линии из остатков от земского сбора в сумме 5 800 руб., находящихся в распоряжении Тургайского областного управления. Он упоминал о довольно значительных пожертвованиях на устройство телеграфа от «киргизских обществ и от торгового сословия области».

Владелец соляных приисков на озерах Уркач и Эбелей купец П. С. Назаров, действовавший как доверенное лицо своего отца, омского купца 1-й гильдии Степана Ивановича Назарова, внес 8 000 руб. и предложил военному губернатору, желая ускорить постройку, начать строительство, исходя из этой суммы. Он рассчитывал, что лес для телеграфных столбов будет продан из казенных боров поштучно по таксе для пользы дела, а не делянками. И губернатор распорядился «об отпуске столбов поштучно».

Жители Кустаная выразили готовность содержать за свой счет помещение для почтово-телеграфной конторы и пожертвовали 1 640 руб. на проведение линии. Постройка началась в 1891 году, а открыли телеграфное сообщение в Кустанае 7 октября 1892 года. В том году телеграмм было отправлено - 472, получено - 459; ценных посылок отправлено - 152, бесплатных писем отправлено - 319, получено - 901.

К 1894 году движение по земскому Кустанайско-Троицкому тракту было прекращено на протяжении 176 верст, а с 1 мая открыто движение по Кустанайско-Троицкому почтовому тракту протяженностью 160 верст с девятью станциями. На этом тракте содержались 62 лошади, погонная плата взималась по 3 копейки с одной версты и одной лошади. В то же время открыли движение по новому земскому тракту Кустанай - пос. Мариинский на протяжении 205 верст при 9 станциях. На этом тракте содержались 40 лошадей. В архивных документах есть сведения, что ямщики проезжали 50-80 верст без смены лошадей.

В 1894 году в Тургайской области действовали два почтовых тракта: Орско-Тереклинский и Троицко-Кустанайский общей протяженностью 670 верст при 32 почтовых станциях и 302 лошадях. Действовали и земские тракты: Кустанайско-Мариинский, Кустанайско-Троицкий, Иргизско-Тургайский, Дамды-Актюбинский, Актюбинско-Илецкий, Актюбинско-Темирский. Общая протяженность этих трактов - 1 307 верст при 56 станциях на всю область с содержанием 332 лошадей. При уездных управлениях, а их было четыре по количеству уездов, на содержании находились 88 разъездных лошадей исключительно для служебных государственных целей. Вопрос об отсутствии достаточного количества выезженных почтовых лошадей довольно часто обсуждался в правительстве.

Доставка корреспонденции с почтовых станций в волости производилась рассыльными. Порядок на земской почте был учрежден таким образом, что корреспонденция доставлялась во все волости и принималась от них один раз в неделю.

В 1895 году со стороны администрации в почтовых учреждениях области были сделаны улучшения: сокращено количество лошадей в одних станциях и увеличено в других, повсюду улучшился качественный состав лошадей, ямщики были заменены «лучшими, умеющими объясняться по-русски», движение почты по земским трактам исполнялось согласно почтовому расписанию. Всего в Тургайской области корреспонденции (писем, пакетов, бандеролей) было получено 581 647, отправлено по телеграфу денежной корреспонденции - 642, отправлено посылок - 1 266.



Работники конторы связи. Кустанай, 1931 г.

В конце 1930-х годов в Кустанайской области уделяли внимание развитию и укреплению почтовой и телеграфной связи. 25 июня 1937 года облисполком сообщил об открытии регулярного почтового авиасообщения по трассам Кустанай - Семиозерное, Амангельды - Тургай общим протяжением в оба конца 1 160 км. По сведениям командира авиазвена 240-го авиаотряда Конева, земное оборудование аэродромов по этим трассам было полностью подготовлено для приема и посадки самолетов. Начальник областного управления связи Стручков заключил договор с 240-м авиаотрядом на перевозку почты. Редакции областных газет выпускали всю печать для районов, отправляемых самолетом, к 8 часам местного времени с таким расчетом, чтобы печать прибыла в этот же день на места назначения. Полеты были ежедневными.

К 1940 году в зимнее время связь с районами преобладала гужевая и автомобильная, с четырьмя - только гужевая. С пятью районами имелась авиасвязь, с 11 - телефонная связь, с 13 - телеграфная связь, с пятью - радиосвязь. В области имелось 17 почтово-телеграфных контор связи, 88 отделений, 77 агентств, абонентов телефона - 1 174.

В справке секретарю обкома С. Жанбаеву о развитии связи в области за 1949-1951 годы сказано о невыполнении плана по реализации газет, журналов и книг. 19 ноября 1951 года (в целях ускорения продвижения печати из Кустанайского областного центра в районы) исполком областного Совета депутатов трудящихся признал необходимым установить доставку печати самолетами в Федоровский, Карабалыкский, Пешковский и Введенский райцентры и крупные промышленные поселки: Кушмурун, Кургасын, Кызыл-Козы, Сарбай. Была произведена реорганизация авиамаршрутов по следующим линиям с полетами через день: Кустанай - Амангельды - Кургасын - Кызыл-Козы - Амангельды - Кустанай - 655 км, Кустанай - Тургай, Кустанай - Урицк - Карасу - Кушмурун - Убаган - Кустанай (кольцо) - 400 км, Кустанай - Сарбай - Викторовка (райцентр) - Денисовка (райцентр) - Джетыгара - Бурли - Пешковка - Федоровка - Кустанай (кольцо) - 518 км, Кустанай - Введенка - Пресногорьковка - Демьяновка - Боровое - Кустанай (кольцо) - 450 км.

К 1980 году услуги почтовой связи в нашей области предоставляли 12 районных и три городских узлов связи, 374 отделения связи с 1 330 ведомственными почтальонами. Велось строительство почтамта в Кустанае и п. Боровском. Проведены значительные работы по улучшению работы почтальонов и доставки почты. Пять доставочных участков переведены на механизированный метод доставки почты. Доставка центральных газет «Правда», «Известия», «Казахстанская правда», «Социалистик Казахстан» обеспечивалась в день выхода в печати во всех городах и райцентрах. Районные газеты в день выхода из печати доставлялись подписчикам 770 населенных пунктов из 815.