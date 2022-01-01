Живу в Костанае, в центре города. В свое время как прикрепилась к поликлинике железнодорожной больницы, так там до сих пор и остаюсь. Но сейчас я беременна, и мне знакомые говорят, что вроде бы я должна сменить поликлинику на более близкую к месту проживания. Типа иначе на учет по беременности не поставят. Правда ли это?

Балкия, пользователь сайта

Комментарий

- Действительно, женщину ставят на учет по беременности в той поликлинике, к которой относится ее адрес проживания. Если беременная ранее обслуживалась в другой организации первичной медико-санитарной помощи, необходимо будет прикрепиться согласно территориальному признаку. Встать на медицинский учет нужно до 12 недель беременности, - разъяснила официальный представитель Фонда социального медицинского страхования Забира ОРАЗАЛИЕВА.

Специалисты фонда подготовили ответы на самые часто задаваемые будущими мамами вопросы по участию в страховой системе и льготам для беременных. Публикуем несколько самых важных.

- Кто может поставить беременную на учет?

- Акушер-гинеколог в поликлинике прикрепления. Прием проводится в рамках ОСМС и требует наличия статуса застрахованной. Если же пациентка не застрахована, возможно обращение к врачу общей практики или акушерке, чей прием проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. После постановки на учет и при отсутствии доходов беременная будет затем застрахована по льготной категории.

- А нужна ли беременной страховка в ОСМС?

- Конечно. Все беременные должны быть застрахованы в системе ОСМС, так как большая часть медицинской помощи при беременности и родах предоставляется в рамках ОСМС. Работающие женщины застрахованы за счет отчислений с зарплаты и взносов работодателя, индивидуальные предприниматели - за счет собственных взносов, неработающие - за счет государства.

- Если беременная нигде не работает, ИП нет, то как получить страховку?

- Неработающие беременные женщины относятся к льготной категории граждан, за которых взносы в ОСМС оплачивает государство. Для этого необходимо встать на учет по беременности в поликлинике по месту прикрепления. После передачи данных в систему женщине присваивается статус «застрахована». То есть самостоятельно оплачивать взносы не нужно.

- Если беременная зарегистрирована как ИП, но доходов нет, сдает отчет «по нулям». Входит ли она в льготную категорию?

- Льготная категория определена как «неработающая беременная женщина», то есть это женщина, состоящая на учете по беременности, официально не трудоустроенная и не зарегистрированная как ИП. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем и деятельность не приостановлена официально, необходимо оплачивать взносы на ОСМС в качестве ИП.

Даже если вы сдаете «нулевую» декларацию, ИП считается действующим. Чтобы войти в льготную категорию, нужно закрыть или официально приостановить деятельность ИП.

- Почему женщина может утратить льготный статус по беременности, хотя не работает официально?

- Льготный статус может быть снят, если в системе начинают отражаться обязательные пенсионные взносы и социальные отчисления, которые, по сути, являются платежами от полученного дохода. То есть женщина перестала соответствовать критериям «неработающей». Возможно, она зарегистрировалась как ИП (такая практика наблюдается среди беременных) и стала производить отчисления. Чтобы восстановить льготный статус, необходимо официально приостановить деятельность ИП.