Пишу о «разводах» и о том, что они зачастую не связаны лишь с уровнем образования, интеллекта и даже попытками осмысления той или иной конкретной ситуации. И о том фоне, на котором все эти повторяющиеся банальности разворачиваются. Чаще с пенсионерами. Но не только. И не только в силу «технической» отсталости.

Первый, показавшийся забавным случай, - это звонок вроде бы из университета. Некто, чья «фамилия» у меня до сих пор в кармане, назвавшись юристом, работающим на своем месте лишь полгода, заговорил о каком-то скандале, для выяснения которого почему-то понадобился я, хотя уже годы среди работающих не числюсь - прихожу в гости, на какие-то встречи, и все. Причем звонящий ссылался на человека, которого я хорошо знаю. Захожу на следующий день в отдел кадров - нет там и не было такого юриста. Да и тот, на кого сослались, при личной встрече сказал, что к звонку никакого отношения не имеет. На этом все и кончилось. Когда звонивший выяснил, что моя «мобила» примитивна, интерес ко мне пропал.

Но вот другой случай - для стандартного детективного фильма. Не буду называть фамилий. Это та ситуация, когда сослаться могли на Папу Римского. Совсем недавно, 24 ноября, пенсионеру звонит милая старая знакомая, которая сейчас в Астане. Милый разговор: надо же, на день пожилых ни на работе, ни где-то еще не вспомнили. А тут хоть поболтали. Знакомая переадресовывает к даме из областного акимата. Даме, реально работающей. И с этой - приятный разговор. Один только, задним числом вспомнившийся нюанс: даже не упоминая фокусы всякого там искусственного интеллекта, наш пенсионер голоса милых дам где не помнит, где - не знает. Ну не приходится ему уже годы и годы иметь дело с акиматами и прочим.

И вот тут-то начинается незамысловатый детектив. «Сотрудница акимата» переадресовывает к «офицеру-следователю», расследующему мошенничество в банковской сфере. Опять приятный голос. Поначалу ничего настораживающего, мол, разбирают какие-то аферы, связанные с известной утечкой персональных данных. А потом? Где-то на другой день сообщается о том, что мошенники, используя персональные данные пенсионера, совершили операцию: перевели на него в «Каспи» банке 1,5 млн тенге, а потом сразу же перекинули эти деньги кому-то еще. Но и тут кручиниться не о чем. У пенсионера в этом банке своих денег никогда не было. Хотя он знает, что коммунальные платежи тут могут отправляться.

…И вдруг (а эта дребедень длилась четыре дня!) сообщается, что и весьма скромному депозиту (из тех, что у многих небогатых пенсионеров на «черный день») теперь угрожают. И для безопасности удобнее сменить счет.

Уже какая-то заморочка. Но и счет не так сложно заменить. Равно как и банки. Сегодня банки, что в центре города, работают оперативно. Что же касается проблем со счетом, то и тут даже я в курсе истории с одной знакомой, образованнейшей 40-летней дамой в Москве, к которой прямо на улице подошел привлекательный молодой человек, рассыпался в комплиментах, взял якобы для фото ее гаджет. На какие-то мгновения. Где-то что-то нажал. И, поскольку это был классный гаджет, пришлось иметь дело и с блокировкой. И со сменой счета. Что там было на самом деле, сказать не могу… Мой личный гаджет прост, как топорище.

А что же было дальше в нашей истории? Пенсионер, еще ничего толком не понимая, стал как-то задумываться: он проработал десятилетия, но было странновато слышать, что кто-то, выполняя свои служебные обязанности, способен к такому многословию. Главным желанием было: поскорей бы кончились эти заморочки, отвлекающие от дел, которых и у пенсионеров порой хватает.

Но вот ведь что любопытно: «доброхоты» переключились на супругу. И если с мужчиной говорили мягко, то с женщиной не церемонились. В завершающий же день вдруг неожиданно потребовали для «конспирации» временного перевода депозитика в… Грузию. Супруг во многом из разговоров не участвовал. Последние сутки с ним вообще практически не говорили (может, оттого, что лапша с его ушей быстро спадала). Но тут краем уха что-то да услышал, равно как почувствовал и нажим на супругу. И обложил отдаленную собеседницу. К сожалению, не матом. Мат бы встряхнул обеих женщин. А дальше совершил недопустимое: отпустил буквально зомбированную женщину одну в банк. Причем речь-то зашла не о вложении денег в этот самый, не вызывавший сомнений банк, а об отправке на Кавказ!

Дальше - все, как в кино. Незомбированные лица и службы банка затормозили перевод, пригласили полицейского. Вызвали супруга. В итоге «незваные благодетели» так и остались ни с чем. Тут мы видим: и работники банка, и работники полиции сработали оперативно и блестяще.

И еще раз напомнили то, что в нормальном состоянии знаем мы все: если кто-то по телефону назовется вам полицейским, представителем таких-то служб или архангелом Гавриилом, то сходите в полицию - и только.

Кстати, я и сам умненький, как Буратино, лишь за столом или компьютером, а по жизни очень часто - лох. И не слишком нужную вещь могу втридорога купить и прочая, прочая, прочая. И если не влезал в какие-то пирамиды, то не потому, что был особо разумный или щепетильный, а потому, что они отвлекали бы от дел, которые всегда были интереснее финансовых операций.

А вот задуматься, причем с читателями, если таковые пожелают, было бы интересно. Это для меня - как анализ сыгранной кем-то партии.

Что действует? Думаю: даже не столько «некомпетентность», а неожиданность. Люди, их головы заняты своим, а тут вдруг: «Здравствуйте, я ваша тетя!» Так быстрее бы развязаться с этой «тетей».

Второе, что, казалось бы, должно настораживать - это спешка. Любой участник турниров знает, что при цейтноте или усталости даже мастера делают элементарные ошибки.

Третье - сам фон десятилетий, когда то тут, то там меняются правила игры, правила дорожного движения по жизни: то требуется срочная смена документов, то многократная смена купюр, то еще что-то. Причем и в глобальном масштабе, когда даже олимпийские медали сегодня дали, а завтра - забрали. Люди как-то внутренне оказываются готовыми к тому, что самое невероятное может быть фактом.

А что еще? Безграничная подлость аферистов-негодяев. Только пара примеров. По словам одной моей бывшей студентки, к больной женщине уже в дом явились якобы близкие знакомые дочери с известием о том, что та попала в больницу и нужны деньги. И больная выгребла все, что могла. А через сравнительно недолгое время дочь вошла к матери. «Как, ты не в больнице?» Заметьте, тут дело не просто в финансовых потерях. А в потрясении. Причем таком, которое программируется. Обманутый может быть совершенно разумным в других ситуациях. Но кто, как не дети, могут быть в центре внимания? Тут даже ложное известие - что удар по голове. Не всякий выдержит…

А бывает, что используется нечто иное. Хотите, называйте гипнозом. Хотите, как-то иначе. Еще в начале двухтысячных, когда банки работали в ином режиме, нежели сейчас, я получал пенсию родителей. Отстоял очередь. Принес и ушел домой. Через какое-то время звонок родителей: «Нас надули». Что же случилось? Позвонила женщина. Сказала, что из собеса. Ничего удивительного. Ветеранов войны, тогда еще нередких, поддерживали очень внимательно. Но мама на всякий случай спросила удостоверение. Приятная, крепко сбитая блондинка посмотрела ей в глаза. И все - отключка. Отец, который уже лежал, тоже приятно побеседовал с вошедшей. В приятной беседе дама известила об обмене денег. Бедолаги-пенсионеры выгребли деньги из таких углов, о которых и я не знал. В обмен получили «доллары». Спрашивается: зачем тем, кто не выходит за пределы квартала, доллары? Так ведь и сами доллары оказались фантиками - бумажками, с которых нагло глядели черепа и кости. Все это увидели мгновенно. Как только «дама» оказалась за порогом…

Василий КИМ, Костанай