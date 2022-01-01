Сухой остаток. С 15 по 21 декабря
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 27 пар. Самому молодому жениху - 22 года, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 66 лет, невесте - 67;
- зарегистрированы 9 разводов;
- зарегистрированы 56 новорожденных: 23 девочки и 33 мальчика. Имена недели: Вивианна, Асылым, Софья, Жанель, Каролина, Рузия, Алиша, Эмилия, Сара, Ляйсан, Ариэль, Жайнин, Илья, Айлан, Мухаммед, Давид, Гаспар, Алдияр, Мансур, Назар, Даниал, Матвей, Богдан, Ерасыл, Эмир, Таир, Демид. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 45;
- умерли 56 человек: 27 женщин и 29 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 890 вызовов, из них 1 246 - к детям;
- поступили 20 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 22 человека, 15 человек доставлены в больницу;
- скорая помощь доставила в больницы 1 426 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 245 человек, 178 из них стали донорами, в том числе 22 жителя г. Рудного, забор крови у которых был осуществлен выездной бригадой.
