НашАфишка

Куда пойти с 25 по 31 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

27 декабря, 10.00.
28 декабря, 10.00

«Снежная королева», Г. Х. Андерсен, сказка. Премьера. 5+

 

27 декабря, 14.00.

28 декабря, 14.00

«Қар ханшайымы», Г. Х. Андерсен, сказка. Премьера. 5+

 

3-4 января, 12.00

«Морозко», И. Шишкин, сказка. 3+

 

Казахский театр драмы
им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел. 54-11-51

25-30 декабря,

10.00, 12.00,

14.00, 16.00

Жаңа жылдық ертеңгіліктері «Алладиның сиқырлы шамы», реж. Т. Жанботаев

Русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел. 54-78-34 (касса)

26 декабря, 18.30.
6 января, 18.30

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия

29 декабря, 12.00.

30 декабря, 12.00

4 января, 12.00

«Трусливый заяц», сказка + анимационное представление «Кутерьма на Новый год»

Картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел. 50-20-32

26 декабря, 15.00

Открытие итоговой выставки творческих работ костанайских художников «На волне вдохновения»