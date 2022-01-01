Куда пойти с 25 по 31 декабря
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
27 декабря, 10.00.
«Снежная королева», Г. Х. Андерсен, сказка. Премьера. 5+
27 декабря, 14.00.
28 декабря, 14.00
«Қар ханшайымы», Г. Х. Андерсен, сказка. Премьера. 5+
3-4 января, 12.00
«Морозко», И. Шишкин, сказка. 3+
Казахский театр драмы
ул. Тауелсиздик, 144,
тел. 54-11-51
25-30 декабря,
10.00, 12.00,
14.00, 16.00
Жаңа жылдық ертеңгіліктері «Алладиның сиқырлы шамы», реж. Т. Жанботаев
Русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел. 54-78-34 (касса)
26 декабря, 18.30.
«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
29 декабря, 12.00.
30 декабря, 12.00
4 января, 12.00
«Трусливый заяц», сказка + анимационное представление «Кутерьма на Новый год»
Картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел. 50-20-32
26 декабря, 15.00
Открытие итоговой выставки творческих работ костанайских художников «На волне вдохновения»
