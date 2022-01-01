По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 33 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 72 года, невесте – 49 лет;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 57 новорожденных: 36 девочек и 21 мальчик. Имена недели: Евгений, Ислам, Матвей, Алишер, Тимур, Батырхан, Савелий, Марк, Алихан, Рафаэль, Денис, Ашот, Ованес, Мухаммад, Ануар, Альсафи, Амира, Айдай, Аиша, Алуа, Василиса, Айлин, Александра, Даяна, Елизавета, Таисия, Софья. Самому молодому папе - 19 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 44 года, маме - 43;

- умерли 52 человека: 26 женщин и 26 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 265 вызовов, из них 1 508 - к детям;

- поступили 37 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 42 человека, 33 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 216 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 412 человек, 322 из них стали донорами, в том числе 62 жителя с. Боровское, 18 жителей г. Рудного и 43 сотрудника АО «Качары Руда», забор крови у которых был осуществлен выездной бригадой.