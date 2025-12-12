Программа для сбора данных газовых счетчиков от Qaz Aimaq позволяет лишь сделать фото в приложении, но не загрузить фото из галереи. Из-за этого нельзя попросить близко находящегося к счетчику человека отправить фото для удаленного прикрепления фото (например, в условиях командировки). Приложение также запрашивает данные местоположения. Зачем приложению мое местоположение? Это конфиденциальная информация, которая не имеет отношения к данным счетчика.

- Внедрение функции загрузки фотографий из галереи в настоящее время не предусмотрено и не планируется, - ответил на запрос «НГ» руководитель отдела маркетинга АО «QazaqGaz Aimaq» Дауржан ДАРБУЗОВ. - Это связано с тем, что QazaqGaz Aimaq принимает исключительно актуальные и фактические показания приборов учета, а возможность прикрепления фото из галереи увеличивает риск отправки устаревших, неподтвержденных или некорректных изображений, что может привести к ошибочным начислениям и создать спорные ситуации. Приоритетом QazaqGaz Aimaq является достоверность данных и защита интересов потребителей. Кроме того, что касается запроса доступа к местоположению, данная функция используется строго в рамках процесса передачи показаний и необходима для подтверждения того, что пользователь действительно находится рядом с прибором учета в момент отправки данных. Это повышает точность и прозрачность процесса. Геолокация также позволяет передавать показания тем лицам, которые фактически имеют доступ к счетчику, но не являются владельцами лицевого счета: например, родственникам, арендаторам или соседям. В этой ситуации система корректно определяет, что пользователь находится по адресу прибора учета. При этом данные о местоположении используются строго в рамках функционала передачи показаний. QazaqGaz Aimaq продолжает совершенствовать цифровые сервисы, придерживаясь принципов безопасности, достоверности и максимального удобства для потребителей.