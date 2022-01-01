Депутат мажилиса Ерлан Барлыбаев предложил смягчить условия для привлечения иностранной рабочей силы в Казахстан и увеличить квоты на мигрантов. Вы поддерживаете предложение депутата? Да. Дешевая рабочая сила нужна для быстрого роста экономики.

Скорее да. Мигранты занимают рабочие места, не популярные у местного населения.

Скорее нет. Увеличение числа мигрантов приведет к росту цен и уровня преступности.

Нет. У нас и так высокая безработица, а депутат должен думать о своих избирателях.

