Куда пойти с 11 по 17 декабря
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
13 декабря,
12.00
«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка
13 декабря,
14.00
«Менің досым жел», Н. Насырова, сказка
14 декабря,
10.00
«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка
14 декабря,
11.00
«Маймақ қонжық», А. Жанбекова, сказка
14 декабря,
12.00
«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
Областной казахский театр
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
17 декабря,
17.00
«Шокан», драма, реж. Б. Сұлтанғазы
18 декабря,
18.30
«Шокан», драма, реж. Б. Сұлтанғазы
Областной русский
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
12 декабря,
18.30
«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина
13 декабря,
12.00
«Теремок», интерактивная экологическая сказка. Премьера
13 декабря,
17.00
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
14 декабря,
12.00
«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка
14 декабря,
17.00
«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
В течение месяца
«Ұлтын оятқан тұлға» - выставка личных вещей Миржакыпа Дулатова и его семьи
В течение месяца
«Лучше, чем гении» - выставка работ учеников Лисаковской детской художественной школы
Областная филармония
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
13 декабря,
19.00
НАZИМА, концерт. НАZИМА - одна из самых ярких и самобытных исполнительниц современной казахстанской сцены. 12+
17 декабря
19.00
Тогжан Муратова и Айбек Бактыбек. Концерт
19 декабря,
18.30
«40 лет вдохновения» - концерт оркестра русских народных инструментов. В программе - известные песни в исполнении солистов филармонии. Приглашенные гости: Александр и Лариса Асабины (г. Оренбург)
Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
В течение месяца
«Живет повсюду красота» - выставка работ учеников арт-студии члена Союза художников РК Вадима Быкова
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
11 декабря,
19.00
Концерт ансамбля «Лейся песня». В программе - золотые хиты прошлых лет, любимые многими песни: «Обручальное кольцо», «Кто тебе сказал», «Качается вагон», «Синий иней», «Песенка про сапожника» и многие другие. 6+
14 декабря,
14.00
Новогодний сказочный шоу-мюзикл «Волшебство Гринча» от студии семейного праздника «Затея». Дети до двух лет - бесплатно, без предоставления отдельного места (у взрослого на руках), в сопровождении взрослого, для которого приобретается взрослый билет
Спортафишка
Что
Где
Когда
Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Тулпар»
Рудный, СК «Аят-Арена»
12 декабря, 19.00,
13 декабря, 17.00
Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Алматы»
Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
14 декабря, 17.00,
15 декабря, 19.00
