Кустанайский районный совет профессиональных союзов в тридцатых годах прошлого века



Профсоюзный билет Нуркана Мондаева, 1933 г.



С 1931 года в ведении Кустанайского райсовета профсоюзов было 8 районных, 5 городских, 1 фабричный, 6 рабочих комитетов профсоюзов, объединявших в своих рядах 7 084 человека. В 1933 году на совет были возложены функции по осуществлению управления государственным социальным страхованием, а также государственный надзор за соблюдением трудового законодательства, охраной труда и техникой безопасности на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах, в 1934 году - руководство общественным контролем над работой магазинов, столовых, отделов снабжения.

В 1935 году в ведении райпрофсовета было 50 профсоюзных организаций. Под его руководством организованы 38 лавочных комиссий и кооперативных бюро, общественный контроль осуществляли 275 общественных контролеров, профсоюзной работой охвачены 6 838 человек.

В январе 1936 года в состав президиума Кустанайского райпрофсовета входили пять человек: Воробьев, Уланов, Макарова, Скоморохов и Гордеев. Председателем был В. С. Воробьев. Судя по материалам протоколов заседания президиума, круг полномочий этого органа - весьма широкий.

Подпись - Крупская

Обладая внушительной материальной базой (включая не только свои здания, санатории, спортивные сооружения), профсоюзы несли ответственность и за неприсущие им направления деятельности. В архиве профсоюзов имеется уникальный автограф. В одном из документов значится «зам. наркома просвещения - Крупская». Надежда Константиновна подписала выписку из приказа по Наркомпросу РСФСР № 106 от 13 ноября 1936 года, где один из пунктов гласил: «8. Вся работа по обучению неграмотных и малограмотных членов профсоюзов и их семей проводится профсоюзными организациями. За органами народного образования остается государственный контроль». Вот так, профсоюзы должны были еще и проводить ликбез среди своих членов, а на предприятиях все рабочие получали профсоюзные билеты.

В архив зачастую попадала и личная переписка (хотя и по служебным делам) лидеров профсоюза. В одном из них наглядно описана деятельность Кустанайского райпрофсовета в проведении ликбеза: «Тов. Тарасенко, извиняюсь, что и тебя часто беспокою. Не так складываются дела… На первое октября постараюсь выявить списки по ликбезу. В настоящее время работают школы ликбеза: а) городских предприятий; б) мукомолов; в) шоферов. На днях Союз медиков выпустил группы окончивших ликбез - 63 чел. На выпуске присутствовал председатель райОНО, составлен акт, выданы удостоверения об окончании ликбеза. Пред. союза медиков вновь организует ликбез, дали помещение временно в горсовете, телефона не имеем, очень неудобно. Председательствует РСПС подпись Гордеев». По документу видно, что в райпрофсовете произошла смена руководства.

О председателе Союза



Профсоюзный билет А. К. Ашерзинова, 1935 г.



В профсоюзе время от времени возникали проблемы с кадрами. Возьмем официальный документ: «Протокол № 13 заседания президиума Кустанайского райпрофосовета. Гор. Кустанай от 13.05-1936 года. Присутствуют: Воробьев, члены президиума Макарова, Уланов и Гордеев. Слушали § 1: О секретаре райпрофсовета. Постановили: В связи с тем, что секретарь РСПС Подпорин В. М. несколько дней не явился и не является на работу без уважительных причин, временно секретарем РСПС утвердить т. Сараева, в отношении тов. Подпорина решить вопрос после принятия от него дел. Пред. Куст. райпрофсовета подпись (Воробьев). Зам. секретаря подпись (Гордеев)».

Вскоре, в мае 1936 года, происходит смена и в руководстве райпрофсовета, и ряда профсоюзных организаций в городских предприятиях. С 15 мая 1936 года в протоколах уже стоят другие подписи: «Председатель Куст. райпрофсовета (Гордеев). Секретарь (Сараев)». На заседании президиума от 15 мая 1936 г. (протокол № 15) рассмотрели вопрос: «О председателе Союза. Постановили: В связи с тем, что тов. Тарасов с работы председателя Союза горпредприятий снят, рекомендовать председателем Союза горпредприятий тов. Коростычева М. Ф.».

Профсоюзы постепенно превращались в придаток единого государственного механизма. Возьмем для примера выписку из протокола президиума от 19 ноября 1936 г.». Процитируем: «Слушали. О создании оргбюро МРК Союза госторговли, докладчик Рискальдин. Постановили: рекомендовать оргбюро Кустанайского межрайкома Союза госторговли в составе следующих товарищей: Воронцов - председатель МРК, Воеводина (продавец Казторга) - членом оргбюро, Баранов (продавец кондитерсбыта) - членом оргбюро, Гребенкин (зав. маг. хлеботорга) - членом оргбюро, Ибраев Сакий (продавец Казторга) - членом оргбюро. Кандидаты: т. Ахметов Файзула (Казторг) - торговый инспектор. Комиссия: Альжанов Ержан, Храмов и Алексеева. Председатель райпрофсовета подпись Гордеев. Секретарь Редькина».

В октябре 1936 года была создана комиссия по установлению трудового стажа. Процитируем протокол заседания президиума от 2 октября: «Присутствуют члены президиума Гордеев, Коростычев, Макарова. Слушали: О создании комиссии по установлению трудового стажа. Постановили: РСПС постановил создать комиссию из трех человек, из следующих товарищей: Макарова - пред. союза мясохолодильник. Таран - пред. союза мукомолов. Горобец - пред. союза потребкооперации. Председателем комиссии считать тов. Макарову, секретарем тов. Горобец, членом комиссии тов. Таран. Обязать комиссию, согласно правилам, утвержденным СССР при НКТ СССР от 11.07-28 г. № 397, приступить к выполнению обязанностей. Председатель Куст. РСПС (Гордеев)».

«В работе восстановить»

Главной задачей райпрофсовета все же оставалась защита интересов трудящихся. В случае возникновения трудовых споров профсоюзные организации нередко соглашались с мнением администрации своего предприятия (в случае прогулов, пьянства на рабочем месте). Вместе с тем профлидеры горой вставали за своих членов профсоюза, если действительно ущемлялись права рабочего. Об это говорит «Протокол заседания РКК кондитерсбыта».

В начале заседания оглашали всех участников: «В присутствии членов оргбюро Союза госторговли Ибраева, Гребенкина. От рабочей части - Котов. В присутствии подавшего заявление Баранова. От администрации - ст. бух. Белоусов. 22.11-36 г. и управ. Снадыков». Затем освещался ход данного процесса: «Слушали: 1. заявления т. Баранова о неправильном его увольнении с работы. Ввиду того, что за Барановым растрат никаких нет, к работе относился честно и добросовестно, планы по товарообороту перевыполнялись, увольнение т. Баранова считаю неверным. Постановили: поскольку нет никакого основания со стороны администрации об увольнении т. Баранова, в работе восстановить с возмещением прогулов с 17.11-36 г. по день восстановления на работу. Члены РКК подпись, Администрация подпись».

Здесь мы можем увидеть, насколько успешно (со знанием дела) профлидеры и сами рабочие могли пойти наперекор администрации и добиться решения в свою пользу.

Рабочие также обращались за поддержкой в печать в редакцию газеты «Сталинский путь» как «орган Кустанайского Обкома ВКП(б) и Облисполкома». Процитируем: «Кустанайскому райпрофсовету. Посылаемую с этим заметку, просим расследовать и не позднее 30.11-36 г. с итогами расследования вернуть редакции. По существующему положению за разглашение фамилии автора виновные отвечают в уголовном порядке. Зав. рабселькоровским отделом подпись. № 131 от 22.11-1936 г.». Все эти документы, вырезки из газет тщательно подшивались в документацию учреждения.

Смета месткома



Приходно-расходная смета союза печатников типографии им. Ленина 1936 г.



Как складывался бюджет и осуществлялась финансовая деятельность профсоюзов видно из «Сметы на 1936 год месткома земорганов при Кустанайском РАЙЗО».

«Приходно-расходная смета союза печатников типографии им. Ленина на 1936 год» в разделе «Приход» оповещала: «Поступление от хозорганов - 1 620 руб. Поступление членских взносов - 548-40 руб.». В разделе «Расход» соответствующая сумма: «Содержание аппарата - 480. Хоз. расходы - 50. Культурно-массовая работа - 390. Пионер. движение - 50. Детсады-площадки - 250. Содержание красного уголка - 100. Производ. просвещ. и профпросв. - 50. Физкультура - 50. Военная пропаган. и стрел. спорт - 50. Орг. полит. работа в деревне - 100. Проф. кадры - 50. Итого - 1 620. Членские взносы перечисл. ЦК союза - 548-40. Итого - 548-40. Пред. ФЗК подпись. Секретарь подпись».

Смета месткома земорганов. 1936 г.

Количество человек Охватить членством Фонд годовой зарплаты Поступления членских взносов в год … чел. 90 % 267000 руб. - 2676 руб. Приход Предположено Утверждено руб. коп. руб. коп. Поступления от хоз. организаций по кол. договорам 5340 - 5340 - Поступление членских взносов 2670 - 2670 - Итого 8010 8010 Расход Зарплата с начислением Предместкому 660 - 660 - Адм. хоз. почтовые расходы 240 - 240 - Компании по профработе 350 - 350 - Итого 1250 - 1250 - По улучшению быта рабочих Санитарно-курортная помощь 500 - 500 - Оказание помощи членам союза 100 - 100 - Дет. площадки 800 - 800 - Итого 1400 - 1400 - Культ-массовая работа Проф. кадры 800 800 Тех. учеба 100 100 Ликвидация неграмотности 150 150 Работа среди детей 150 150 Художественно-литературные кружки 200 200 Библиотека 300 300 Шефство над деревней 200 200 Физкультура 150 150 Осоавиахим работа 190 190 Межсоюзному клубу 350 350 Революционные праздники 100 100 Итого 2690 2690 Перевод членских взносов в ЦК земорганов 2670 2670 Всего расхода 8010 8010

Передать в пользование



Протоколы заседаний президиума райпрофсоюза 1936 г.



В связи с образованием в июле 1936 года Кустанайской области возникли проблемы, что видно в письме председателя Кустанайского райпрофсовета. Процитируем: «В связи с организацией Кустанайской области из помещения РСПС выбросили в помещение горсовета, из которого, в свою очередь, гонит горсовет. Кроме того, будет ли в Кустанае облпрофсовет? Если не будет облпрофсовета, то какая роль РСПС в области? Переводимые вами до сего времени деньги на зарплату работникам РСПС 600 руб. и на расходы на август получил 75 руб. вместо 150 руб. Хотя за помещение не платили, приходится платить за пользование телефоном и уборщицы 75 руб. Недостаточно, прошу высылать 150 руб. Прошу по затронутым вопросам дать ответ. Пред. Куст. РСПС подпись (Гордеев).

Наличие материальной базы отражено в ряде документов, имеющихся в архивной папке «Распоряжения, протоколы заседания президиума райпрофсоюза (РСПС)». Так, по решению руководства области от 5 ноября 1936 года межсоюзный рабочий клуб передается на баланс профсоюзу мукомолов. Райпрофсоюз утверждает это распоряжение, рассмотрев вопрос «О передаче в безвозмездное пользование межсоюзного рабочего клуба».

Процитируем: «Кустанайский РСПС и согласно решению оргбюро области, помещение рабочего клуба от 5.11-с. г. передано Союзу мукомолов. В первое время нами, согласно плану работ, будет организовано: а) добровольческий актив рабочих и служащих; б) хоровой и музыкальный кружки (духовой, струнный). Руководителя духовым оркестром тов. Киселева обязать за время зимы обучить на дух. инструментах не менее 10 учеников, кроме того, в помещении клуба нами организуется библиотека, читальный зал, физкультурный зал. Председатель РСПС подпись (Гордеев). Председатель Союза мукомолов подпись (Таран).

Правда, клубным имуществом рабочим пришлось недолго пользоваться. 10 декабря 1936 года, проходит очередное заседание президиума Кустанайского райпрофсоюза. Присутствуют члены президиума: «Гордеев, Уланов, Коростычев. Председатели союзов: Союза мукомолов - Таран, зем. органов - Сараев». Слушали один, но существенный вопрос: «О передаче во временное пользование клубного имущества открываемому в гор. Кустанае Дому пионеров».

Процитируем документ: «Постановили: учитывая крайнюю необходимость в организации в г. Кустанае Дома пионеров и принимая во внимание недостаточность средств на оборудование культинвентарем Д/пионеров, президиум постановляет: культинвентарь межсоюзного клуба, находящегося в ведении РСПС, передать по описи и оценке во временное пользование Дому пионеров. Предложить пред. Союза мукомолов тов. Таран находящееся клубное имущество на хранении в Союзе мукомолов передать Дому пионеров. Председатель Кустанайского РСПС подпись (Гордеев). Секретарь подпись (Ролкина)».

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы

Автор благодарит сотрудников Костанайского областного историко-краеведческого музея, Государственного архива Костанайской области, спецархива ДКНБ за предоставленные фотографии и материалы.