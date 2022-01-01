Какими ремеслами промышляли жители Кустанайского уезда в конце 19-го - начале 20-го века



Татарские женские национальные сапоги. 1924 г., кожа-шевро, кустарная работа



Бескрайние просторы казахских степей в конце 19-го века влекли сюда все новые и новые людские отряды, в основном бедноты - ведь кругом такая вольность, такая красота. И приезжий россиянин или малоросс думал: «Попробую, земли вон сколько, труда не боюсь, ребятня подымется и ей места хватит, и детям их детей, а с местными жителями общий язык найдем, подружимся».

А народ все подъезжал, и потянулись новые поселения, и «тянулись в небо дымы над убогими очагами приехавших из дальних далей «работных людей» в драных украинских зипунах и российских лаптях». Как же рискован был путь мужика, никем и ничем не гарантирован. До какой степени отчаяния нужно было дойти, чтобы решиться на такое. На чужбине никто не ждал, губернаторское руководство пустило переселеческое движение на самотек, не учитывая интересов как степняков, так и приезжих. При таком отношении процветали и факты беззакония, и порой открытого недовольства. Выручало только сострадание степняков к тяжелой участи переселенцев. А они (понаехавшие) складывались, объединяли свои ресурсы, нанимались к мужикам побогаче, батрачили в аулах.



Табак. Начало ХX в., дерево, ручная работа

Полунатуральное и натуральное хозяйство понуждало местное население активно заниматься разного рода кустарной и ремесленнической деятельностью, о которой сообщалось в обзоре за 1895 год: «Киргизские изделия вообще весьма оригинальны по виду, назначению, способу производства и материалу, из которого они изготовлены. Хотя цифровых данных о размерах производства не имеется, но известно, что оно значительно».

Предметы домашнего обихода изготовлялись членами семей, в основном женщинами. Более сложным производством, таким как изготовление ковров, серебряных изделий, седельных принадлежностей, занимались специальные мастера.

Изделия кустарного и ремесленного производства по роду материалов классифицировались тогда так:

- из шерсти: кошмы, мешковая ткань, арканы, веревки, предметы одежды и обуви;

- из конского волоса и козьего пуха: арканы, возовые упряжи, веревки, женские шали, платки, перчатки, тюбетейки;

- из кожи: выделка замши, подготовка шкурок диких животных и птиц для вывоза из области на европейский рынок, изготовление предметов одежды и обуви, седельных принадлежностей;

- из сала: мыло, лекарственные средства, употребляемые в народной медицине и ветеринарии, смазочные материалы;

- из рога: черенки, ножны, разные мелкие домашние вещи;

- из дерева: составные части кибитки, предметы домашней утвари, предметы мебели, телеги;

- из степных растений, камыша: ширмы, половые подстилки, крыши;

- из серебра, меди, железа: женские украшения, кувшины, пуговицы, слесарные изделия;

- из глины: кирпич, посуда.

В Кустанае и уезде занимались ремеслами 334 человека, «с годовой производительностью на сумму 15 173 рубля».



Кесекап - сумка для посуды. Конец ХІХ - начало ХХ вв., шерсть, кошма, конский волос

В ноябре 1906 года Кустанайский уездный начальник М. Ким созвал совещание, на котором пытались «выяснить количество нуждающихся в работах, какие они знают мастерства и какие возможно для них открыть общественные работы». На основании обследования переселенческих поселков Кустанайского уезда признаны нуждающимися в продовольственной помощи 59 156 едоков. Из этого числа могли быть заняты общественными работами 20 000 человек плюс 33 семьи административно-ссыльных. Совещание пришло к следующему: все переселенцы Кустанайского уезда, мастеровых (плотники, сапожники, столяры) среди них ничтожно мало, и они, помимо общественных работ, могут найти применение своего труда в городах Кустанае, Троицке и Челябинске. Остальные, составляя чернорабочую силу, могли быть пригодны только для лесных работ в Аманкарагайской даче Семиозерного лесничества, но и эта работа в зиму не осуществима по следующим причинам: необходимо выстроить теплые земляные помещения для рабочих, а это большие затраты; необходимость кормить работников средствами казны и снабжать их теплой одеждой. Организация работ на таких началах была крайне невыгодна для казны. Так совещание признало невозможность организации общественных работ и препроводило протокол военному губернатору Тургайской области.

В 1912 году в Тургайской области имелось 569 предприятий, 80% из которых были мельницами, а остальные - примитивными артелями по обработке шерсти, выделки кож. Здесь было занято всего 839 рабочих. Это была кустарщина, где не имелось ни высококвалифицированных кадров, ни механических двигателей, ни передовой технологии.

В дореволюционном Кустанае прослойка ремесленников была значительной. На первом месте по численности оказались строители. По имеющимся данным, в 1912 году в городе трудились 170 плотников, 75 пильщиков, 56 столяров, 36 стекольщиков, 20 кирпичников, 16 штукатуров, 35 печников. Пользовалась спросом продукция портных, сапожников, пимокатов. Работали в основном семьями, некоторые удачливые мастеровые держали учеников и наемных рабочих.



Горшки-близнецы. Украина. Начало ХХ в., глина, гончарное производство

А вот что рассказывают документы советского периода.

17 октября 1919 года Челябинский губернский продовольственный комитет отдал распоряжение Кустанайскому уездному продкомитету: «Ввиду полного отсутствия наличности товаров, нужных для удовлетворения потребностей населения, необходима самая широкая организация кустарного производства». Предлагали в срочном порядке принять все меры к организации кустарных производств для выработки предметов: пим, полушубков, шапок, варежек, мыла, свечей и т. п. При этом следовало взять на учет уже существующих кустарей и организовать согласно их промыслу кустарные артели, с которыми войти в соглашение для поставки вырабатываемых предметов в распоряжение губпродукта. Надлежало выработать совместно с артелями условия договора и обратиться в Челябинский губпродукт за утверждением в срочном порядке ввиду наступления зимы. В том же октябре на заседании президиума Совнархоза утвердили решение о создании артели овчинно-шубного производства и об организации артели кузнецов, слесарей, колесников.

В декабре 1919 года Кустанайский уездный совет народного хозяйства объявил об организации отделов: кустарно-кооперативного, кожевенного, мельничного, пожарно-страхового, лесного, отдела металла, утилизации, транспортно-материального, полиграфического, химического, финансово-счетного. Все отделы размещались на углу улиц Николаевская (Алтынсарина) и Гоголевская (Гоголя), за исключением химического по ул. Садовой, 22 (Дулатова).

На хозяйственном фронте в губернии начала 1920-х годов все еще сказывались последствия войны, голода, разрухи. Промышленность по-прежнему имела в основном кустарный характер, удовлетворяя элементарные потребности населения. Производство строилось на примитивной основе, где в убогих мастерских использовался только ручной труд. Заработок был мизерный, не обеспечивал насущных потребностей кустаря, что вело к закрытию мастерских. Если в 1913 году среднемесячный заработок рабочего составлял 39 руб. 45 коп., то в 1923 году он уменьшился в 4 раза.

Вошли в практику субботники. В одном из обращений говорилось: «Лозунг «Кто не трудится, тот не ест» выражает наше непреклонное стремление уничтожить паразитов. Буржуазия сделала труд несчастьем. Наша задача - вернуть труду такие условия, когда его все будут уважать и любить».

А на территории всей страны и в нашей губернии начали создаваться производственные объединения: коммуны, товарищества, артели. Борьба за кусок хлеба, за выживание не сходила с повестки дня.

Фото предоставлены Костанайским областным историко-краеведческим музеем