В Костанае между забором бывшего детского сада и стадионом школы № 4 района возле бывшего кинотеатра «Арман» в соответствии с генпланом города и благоустройства микрорайона была проведена дорога с асфальтобетонным покрытием. В связи с работами по организации школьного стадиона дорога была разрушена. Оставили узкую дорожку между коттеджами и забором стадиона. Она заросла высокой порослью деревьев. По дорожке опасно ходить, зимой она становится скользкой и при этом наклонена к забору. А в случае пожара пожарные лишаются подъезда к коттеджам. На территории стадиона школы есть асфальтированная дорога, которая не используется. Можно ли перенести забор ближе к школе, не затрагивая беговую дорогу?

На запрос «НГ» отвечает заместитель руководителя отдела образования Костаная Биби КАРЫБАЕВА:

- Вариант переноса забора ближе к школе, не затрагивая беговую дорожку, на данный момент не представляется возможным. Территория школы, включая забор и беговую дорожку, организована в соответствии с действующими строительными нормами, правилами (СНиП) и требованиями об антитеррористической защищенности объектов образования. Перенос забора, который является частью периметра безопасности школы, требует комплексного пересмотра проектной документации и согласования с соответствующими государственными органами.

Беговая дорожка является частью спортивной инфраструктуры школы и активно используется в учебном процессе (уроки физической культуры) и для внеклассных занятий. Сокращение территории или изменение конфигурации забора вблизи дорожки может нарушить ее функциональность и создать угрозу безопасности для учащихся во время занятий.

Читатели указывают на наличие асфальтированной дороги на территории стадиона, которая не используется. Однако данная дорога проложена исключительно для нужд обслуживания спортивного объекта и обеспечения пожарного проезда к территории школы и стадиона. Использование ее в качестве подъезда к коттеджам или общественной пешеходной зоны не предусмотрено ее целевым назначением и может нарушить требования пожарной безопасности и целостность спортивного комплекса.

Проблема состояния дороги между коттеджами и забором стадиона, а именно зарастание порослью деревьев и скользкость зимой, находится в компетенции отдела ЖКХ акимата Костаная, так как затрагивает вопросы благоустройства и обслуживания внутриквартальных (внутридворовых) дорог общего пользования.