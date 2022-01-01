По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 45 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 64 года, невесте - 51 год;

- зарегистрированы 10 разводов;

- зарегистрированы 67 новорожденных: 36 девочек и 31 мальчик. Имена недели: Эбилмансур, Эбдінур, Алинур, Айым, Нурэли, Камиль, Султан, Харитон, Абылай-хан, Ибрагим, Оливия, Айназ, Маулида, Севиль, Ангелина, Ару. Самому молодому папе - 21 год, маме - 17 лет. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 43 года;

- умерли 56 человек: 25 женщин и 31 мужчина.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 5 745 вызовов, из них 1 310 - к детям;

- поступили 22 вызова на ДТП: в авариях пострадали 27 человек, 18 человек доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 284 человека.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратился 261 человек, 191 из них стал донорами, в том числе сотрудники и студенты КРУ им. А. Байтурсынова (28) и жители Рудного (25), забор крови у которых был осуществлен выездной бригадой.