Куда пойти с 6 по 12 ноября
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
8 ноября,
12.00
«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка
8 ноября,
14.00
«Менің досым жел», Н. Насырова, сказка
9 ноября,
10.00
«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка
9 ноября,
11.00
«Маймақ қонжық», А. Жанбекова, сказка
9 ноября,
12.00
«Ты, я и кукольник», Х. Юрковский, сказка
Областной казахский театр драмы
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
6 ноября,
18.30
«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
8 ноября,
18.30
«Бір түп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма
11 ноября,
17.00
«Айна ғұмыр», Р. Отарбаев, трагедия
12 ноября,
10.00
«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
6 ноября,
18.30
«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
7 ноября,
18.30
«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
10 ноября,
15:00
Открытие выставки и церемония награждения по итогам VII Республиканского конкурса молодых авторов изобразительного искусства «Жас толқын – 2025»
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
8 ноября,
20.00
Stand Up концерт Галыма Калиакбарова. Сбор гостей - 19.00, начало - 20.00. При покупке билетов за вами закрепляются конкретные места в зале. Смена мест без разрешения менеджера концерта запрещена. 18+
«Орион» (бывший ДК Текстильщик)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. +7-705-884-05-28
6 ноября,
19.00
TORE SHOW - авторский тур Торегали Тореали 6+
Спортафишка
Что
Где
Когда
Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Каспий»
Костанай, СРК «Костанай»
08-09 ноября, 17.00
Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Атырау»
Рудный, СК «Аят-Арена»
12-13 ноября
Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Иртыш»
Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
13-14 ноября, 19.00
Материалы номера
