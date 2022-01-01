Президент Казахстана предложил упразднить сенат. Референдум по этому вопросу пройдет в 2027 году. Если бы референдум проходил сейчас, как бы вы проголосовали? За отмену сената. Стране нужен сильный парламент без дополнительных надстроек.

Скорее за отмену сената. Но только если в мажилисе оставят одномандатников.

Скорее против. Парламент лучше не станет, только деньги на референдум потратим.

Я бы остался дома и не стал участвовать в референдуме.

