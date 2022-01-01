Сухой остаток. С 1 по 7 сентября
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 48 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 49 лет, невесте - 51 год;
- зарегистрированы 6 разводов;
- зарегистрированы 54 новорожденных: 27 девочек и 27 мальчиков;
- умерли 39 человек: 18 женщин и 21 мужчина.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 5 628 вызовов, из них 1 225 - к детям;
- поступили 30 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 39 человек, 28 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 221 человека.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 316 человек, 227 из них стали донорами. В том числе бригада на выезде совершила забор крови у 35 жителей Рудного и 51 жителя Мендыкаринского района.
