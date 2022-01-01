Вместе со всем народом огромную тяжесть приняла на свои плечи интеллигенция



Тимофеев В. В., «Ради жизни на земле», 1975 г., линогравюра



Как бы ни складывались дела на фронте, как ни тяжело было и голодно в тылу, никогда не прекращали свою работу школы, клубы и библиотеки.

Из отчета Кустанайского облоно: «За 4 года войны ввиду резкого сокращения бюджета на народное образование ряд школ был сокращен в целях укрепления учебной базы оставшихся. Многие сотни и тысячи учащихся в связи с мобилизацией их родителей в ряды действующей армии вынуждены были временно оставить учебу и заменить ушедших отцов и братьев. Ежегодно в среднем не обучалось 17 770 детей. Всего в школах в конце войны работали 2 440 учителей, из них 1 225 имели незаконченное среднее образование.



Пак Б. П., «Маншук Маметова». 1975 г., бумага, офорт

Вот какое письмо отправил 17 июля 1943 года красноармеец И. Я. Пинчук заведующему Кустанайской областной библиотеки. Он писал, что, как бывший клиент библиотеки, в долгу не состоял, заранее сдал все книги и уже больше года - на фронте. Исполняя просьбу своих боевых товарищей, боец просил разрешения высылать им периодически по 2-3 книги почтой, после прочтения возвращать. Средства за пересылку принимали на себя.

И рядовые, и офицеры просили книжечку дать почитать, «чтобы немного осветиться, отвлечься». Интересовало их не все что угодно, а прежде всего: История ВКПб, Устав ВКПб, Устав ВЛКСМ, «Капитал» Маркса. Из современных и вообще художественных произведений коллектив офицеров просил выслать: К. Симонова «Жди меня», «Русские люди», Л. Толстого «Война и мир», «Анна Каренина», Игнатьева (генерал-майор) «50 лет в строю», М. Шолохова «Они сражались за Родину», Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Из серии «Жизнь замечательных людей»: «Суворов», «Кутузов», «Багратион», «Брусилов». Как видим, интересовались главным образом литературой историко-военной. Один товарищ очень попросил указать в списке пьесу «Давным-давно». Завершил письмо наилучшими пожеланиями и указал адрес: Полевая почта 92976 ж Пинчуку И. Я.



Чекалин Б., «Часовой на посту», карандаш

Руководство области взялось за организацию межрайонного состязания народных акынов, «включив в тему айтысов выполнение взятых обязательств товарищу Сталину трудящимися районов, показ достижений промышленности, сельского хозяйства, культурного строительства, критики недостатков в этом деле, а также широкого показа героев фронта и тыла». Создали областную комиссию: Керимбаев - председатель исполкома облсовета, Землянский - секретарь обкома по пропаганде, Клевцур - зав. облоно, Саксонский - зав. областным комитетом искусств, Ициксон - редактор газеты «Сталинский путь», Бекхожин - редактор газеты «Большевиктик жол». Для подготовки к айтыс-состязанию вызвали акынов в областной центр: Омара Шипина (Убаганский район), Нуркана Ахметбекова, Саида Есимбаева (Амангельдинский район), Медибека Жургунбекова (Мендыгаринский район). Редакторы областных и районных газет, облрадиокомитет широко освещали проведение айтыса.



Каметов К., «Вдова». Из серии «Женщина Казахстана в тылу». 984 г., цветная литография

В соответствии с имевшимися возможностями в городах и районах не прекращалась культурно-просветительная работа. В период весеннего сева 1943 года, по данным пяти районов, были проведены 3 952 беседы, 207 докладов и лекций, организованы 70 киносеансов, 64 вечера самодеятельности, выпущены 274 стенгазеты, 880 боевых листков. Проходили слеты и смотры, олимпиады и культпоходы.



Каметов К.А., «Все для фронта». Из серии «Женщина Казахстана в тылу». 1984 г., цветная литография

В те военные годы народ слышал голоса уроженцев кустанайской степи: литераторов Сабита Муканова, Габита Мусрепова, Марьям Хакимжановой, чьи имена стали гордостью казахской прозы и поэзии. Творческий потенциал Сырбая Мауленова и Ильяса Омарова внес неоценимый вклад в духовную жизнь народа. В культурную жизнь активно включились и эвакуированные, среди которых были ученые, заслуженные деятели искусства, композиторы, писатели.

Даже кровопролитие в боях не могло остановить стремление человека к вечным ценностям, одна из которых - музыка. При областном отделе искусств постановлением облисполкома 25 июля 1942 года была создана государственная музыкальная школа, за ней закреплено помещение по ул. Советская, 31 (ул. Байтурсынова).



Шестаков А. П., «Сестра». 1985 г., тушь, перо

11 февраля 1944 года в Кустанае была организована областная филармония. Облисполком предоставил филиалу Казгосфилармонии им. Джамбула (так называлась раньше) сцену и зал Дома Красной армии для проведения концертов. 18 марта был дан первый концерт, приуроченный к 100-летию Римского-Корсакова. В нем приняли участие: народный артист Каз. ССР Е. Умурзаков, заслуженный артист республики В. К. Сережников, директор областной филармонии Исетов, директор областного драмтеатра И. Дубровский. Звучали произведения Глинки, Бородина, Рубинштейна. Исполняли песню Леля из оперы «Снегурочка», арию Любавы из оперы «Садко». На 1 января 1945 года в коллективе филармонии работали 29 человек: вокалисты, инструменталисты, артисты разговорного жанра, цирка, балета, эстрады. Среди них числился и китайский композитор, известный под именем Си Син Хай.



Антощенко-Оленев В.И. «Самоотверженная любовь». 1958 г., первый эскиз

28 января 1944 года в целях квалифицированного освещения событий, научных знаний облисполком организовал лекционное бюро при областном отделе народного образования. Основная задача - проведение публичных лекций по историческим, военно-историческим и другим научным вопросам в городах, райцентрах и населенных пунктах области.

С 1940 года в Кустанае действовал театр кукол. Руководство области планировало, что театр будет обслуживать и районы, и дали ему название «Кустанайский областной театр кукол». Архивные документы свидетельствуют, что в 1945 году директора театра кукол Петропавловского, директора драмтеатра Дубровского, директора кинотеатра Ненашеву обязали в период каникул обеспечить обслуживание детского населения в развернутом репертуаре.



Антощенко-Оленев В. И. «Не забудем!». 1958 г., линогравюра

В сети культуры действовали 55 государственных киноустановок, 200 изб-читален, 32 клуба, 33 библиотеки, 3 красных юрты, 2 красных уголка, музей.

В послевоенные годы проявилось творчество Гафу Каирбекова, скульпторов М. А. и Л. П. Белоусовых, художников К. И. Плюхина и Г. М. Сокова, монументалиста В. Г. Солдатова, общественных деятелей М. К. Козыбаева, М. Ф. Журавлева.

В областном музее хранят полотна кустанайских художников, запечатлевших будни Великой Отечественной.