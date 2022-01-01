Куда пойти с 11 по 17 сентября
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
17 сентября,
10.30
«Алдар Көсе жайлы не білесің?», по мотивам казахских народных сказок. 6+
17 сентября,
14.30
«Китайские традиции», уникальное кукольное шоу, в котором представлены три классических направления китайского кукольного искусства: марионетки, перчаточные куклы и тростевые куклы. Ченг Чун Фай - режиссер и актер из театра кукол из Гонконга
17 сентября,
16.30
«MEN…», Н. Сабашвили, драма. 6+
18 сентября,
10.30
«Ұр тоқпақ», К. Бегманов, сказка
18 сентября,
14.30
«Журавль и цапля», реж. Я. Громова, сказка
18 сентября,
16.30
«Зверский детектив. В логове волка». А. Старобинец, сказка
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
11 сентября,
18.30
«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
12 сентября
15.00
«Грани реальности» - открытие персональной выставки Рейхан Айтуаровой (г. Астана)
В течение месяца
«Символика великой степи» - выставка работ художников Костанайской области, объединенных темой национальных художественных традиций
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
12 сентября,
19.00
Спектакли «Кармен-сюита» и «Арканы судьбы», гастроли труппы «Астана Балет». 7+
14 сентября,
18.00
Спектакль «Наследие Великой степи», гастроли труппы «Астана Балет». 5+
Детям от 5 лет необходимо приобрести отдельный билет, до 5 лет детям вход воспрещен
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
14 сентября,
19.00
Концерт группы Pulse Kino. В программе песни виктора Цоя. 6+
Супермаркет «Астыкжан»
г. Костанай, задняя парковка,
пр. Абая, 1 «Б»
14 сентября,
14.00
FLASHBACK FEST Kostanay 2025. В программе: группа «Стрелки», группа «Дэмо», Оксана Ковалевская группа «Kraski». Самые горячие DJ-сеты, конкурсы и подарки для гостей, огромный выбор уличной еды, активности и развлечения под открытым небом. Продолжительность - 8 часов. 18+
ТРЦ «Kostanay Plaza»
пр. Назарбаева, 193
14 августа - 21 сентября
10.00-21.00
Выставка «Космопарк». День в «Космопарке» - это локация с эффектом полного погружения в бескрайние просторы космоса, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, экскурсия по МКС, личное послание на Марс, Юпитер и Венеру, посещение плазмокомнаты и другие космические приключения.
А также космические мастер-классы, анимированные инопланетные существа, космические аттракционы, роботы и дроиды, увлекательные истории о далеких галактиках и многое другое. Понедельник - выходной
Спортафишка
Что
Где
Когда
Международный товарищеский матч по американскому футболу. Astana Nomad - «Уральские молнии»
Рудный, МСК «Горняк»
13 сентября, 14.00
