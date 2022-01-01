НашАфишка

Куда пойти с 11 по 17 сентября

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

17 сентября,

10.30

«Алдар Көсе жайлы не білесің?», по мотивам казахских народных сказок. 6+

17 сентября,

14.30

«Китайские традиции», уникальное кукольное шоу, в котором представлены три классических направления китайского кукольного искусства: марионетки, перчаточные куклы и тростевые куклы. Ченг Чун Фай - режиссер и актер из театра кукол из Гонконга

17 сентября,

16.30

«MEN…», Н. Сабашвили, драма. 6+

18 сентября,

10.30

«Ұр тоқпақ», К. Бегманов, сказка

18 сентября,

14.30

«Журавль и цапля», реж. Я. Громова, сказка

18 сентября,

16.30

«Зверский детектив. В логове волка». А. Старобинец, сказка

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

11 сентября,

18.30

«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма

 

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

12 сентября

15.00

«Грани реальности» - открытие персональной выставки Рейхан Айтуаровой  (г. Астана)

В течение месяца

«Символика великой степи» - выставка работ художников Костанайской области, объединенных темой национальных художественных традиций

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

12 сентября,

19.00

Спектакли «Кармен-сюита» и «Арканы судьбы», гастроли труппы «Астана Балет». 7+

14 сентября,

18.00

Спектакль «Наследие Великой степи», гастроли труппы «Астана Балет». 5+

Детям от 5 лет необходимо приобрести отдельный билет, до 5 лет детям вход воспрещен

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

14 сентября,

19.00

Концерт группы Pulse Kino. В программе песни виктора Цоя. 6+

Супермаркет «Астыкжан»

г. Костанай, задняя парковка,

пр. Абая, 1 «Б»

14 сентября,

14.00

FLASHBACK FEST Kostanay 2025. В программе: группа «Стрелки», группа «Дэмо», Оксана Ковалевская группа «Kraski». Самые горячие DJ-сеты, конкурсы и подарки для гостей, огромный выбор уличной еды, активности и развлечения под открытым небом. Продолжительность - 8 часов. 18+

ТРЦ «Kostanay Plaza»

пр. Назарбаева, 193

 

14 августа - 21 сентября

10.00-21.00

Выставка «Космопарк». День в «Космопарке» - это локация с эффектом полного погружения в бескрайние просторы космоса, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, экскурсия по МКС, личное послание на Марс, Юпитер и Венеру, посещение плазмокомнаты и другие космические приключения.

А также космические мастер-классы, анимированные инопланетные существа, космические аттракционы, роботы и дроиды, увлекательные истории о далеких галактиках и многое другое. Понедельник - выходной

Международный товарищеский матч по американскому футболу. Astana Nomad - «Уральские молнии»

Рудный, МСК «Горняк»

13 сентября, 14.00