Отделение почты в Черняевском сельском округе уже несколько раз пытались закрыть, хотя она нам очень нужна: там - общение, посылки, газеты, письма. В противном случае наверняка бы пришлось ездить за почтой в Карасу, оттуда нам и привозят наши посылки с маркетплейсов по большей части, но машина одна, и все идет с перебоями. Говорят, опять нет бензина или сломались, а то и уехали еще куда. В итоге люди приезжают за посылкой сами, а ее не отдают, потому что оформили сюда, хотя и не доставляют. Случаи эти подозрительно регулярны. Лотерея какая-то: сегодня привезут нашу посылку или опять неделю ожидать?

Нет, мы, конечно, понимаем, что случится может всякое, но, когда такое происходит, возникают вопросы об организованности. Если тронут нашу почту, руководителям-то все равно, а кто о людях подумает? Нам ведь ехать в район, а есть те, кто не могут. А наша почтальон Шалоткина Любовь Алексеевна - вообще золотой человек, когда впервые пришла, сразу навела порядок. Не хотелось бы, чтобы нашу почту закрыли.

Казпочта нас ведь должна спрашивать, так? Она ничего у нас не спрашивала. Только почтальон нас отстаивала. Пока угрозы закрытия нет, только они всегда так говорят, а потом снова изменения. Так, нашему почтальону дни с заработной платой сократили. Если мы деревня, то невыгодны им? Куда писать и кому звонить, чтобы в следующем году не закрыли почту?

Елизавета, Карасуский р-н

Комментарий

НА запрос «НГ» ответила начальник сектора управления сетью Костанайского ОФ АО «Казпочта» Татьяна РУФФ:

- Вопрос о закрытии отделения почтовой связи Ленино, расположенного в Черняевском сельском округе Карасуского района, в настоящее время не рассматривается. Главным критерием для закрытия отделений почтовой связи является его рентабельность. А также следует учесть, согласно параметров качества универсальных услуг почтовой связи (утверждены приказом министра информации и коммуникаций РК от 20 июля 2016 года № 44), нормативное количество отделений почтовой связи в сельской местности определяется, исходя из среднего количества населения, обслуживаемого одним отделением, равного не менее 2 000 человек. Жители Черняевского сельского округа могут оказать влияние на рентабельность отделения почтовой связи в случае, если все пенсионеры сельского округа будут получать пенсию через отделение, осуществлять все виды платежей, подписку, заказывать посылки через Интернет на маркетплейсах.