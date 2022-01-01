В 154-м туре помогаем детям и взрослой женщине

Чтобы удовлетворить все три заявки, необходимо собрать 1 745 000 тенге.

Надо ехать в сентябре



Роману нужен хотя бы усеченный курс / Фото из архива Ирины ПУЗЫРЬКОВОЙ



6-летний Роман ПУЗЫРЬКОВ из Рудного участвовал в 149-м туре проекта «Нужные деньги». У мальчика несколько врожденных пороков развития головного мозга, левосторонний гемипарез, фокальная эпилепсия, проблемы со зрением, задержка психического развития.

В прошлый раз наши читатели собирали средства на дорогу в Екатеринбург, лечение в Центре реабилитации «Здоровое детство» мальчику помогает заметно. Диагноз тяжелый, разумеется, о полном излечении говорить не приходится, но даже как-то облегчить состояние ребенка, продвинуть его развитие - это уже большое дело. К сожалению, в Костанае пока не могут оказывать такую эффективную помощь, у нас нет настолько хороших реабилитологов. Вероятно, скоро эта ситуация выправится и костанайским мамам не придется переносить тяготы дороги и сложности проживания в другой стране. Но пока им приходится возить своих детей на лечение и реабилитацию в Россию, Турцию, Китай. Да и денег это стоит немалых.

Роме снова нужно ехать в Екатеринбург, но реабилитация подорожала. Полный курс стоит на наши деньги 2 млн тенге. Мама мальчика Ирина ПУЗЫРЬКОВА понимает, что собрать такую сумму не удастся. Поэтому она выбрала из всего списка процедур более доступные по цене. На оплату минимального курса реабилитации, включающего сенсомоторную интеграцию (25 сеансов) и функциональную мягкую мануальную терапию (25 сеансов), необходимо 300 000 тенге. И еще 300 000 - на дорогу и проживание. Итого Роме нужно собрать 600 000 тенге.

- Так как я воспитываю сына одна, опираясь на пособие по инвалидности и алименты, собрать такую сумму своими силами, да еще и со съемным жильем возможности нет, - призналась Ирина. - Я активно веду страничку по сбору для Ромы, но пока не очень успешно, к сожалению. После трех посещений центра реабилитации в Екатеринбурге у Ромы есть хорошие результаты: он уже начинает ходить, с нашей помощью делает несколько шагов, мы даже можем прогуляться несколько метров ножками. У Ромы множество диагнозов, но это продвижение приносит ему много радости. А с вашей поддержкой мы сможем все!

Ехать в Екатеринбург нужно в сентябре, в этот центр длинная очередь и пропускать ее нежелательно. Тем более что Рома для своего диагноза показывает невероятные результаты, ему нужно продвигаться дальше!

Доходы семьи Пузырьковых: 140 000 тенге - пособие по инвалидности и 50 000 - алименты от отца Ромы. Из этих денег 60 000 тенге в месяц - плата за съемное жилье.

Карта «Каспи» 4400 4303 9472 8825, Ирина П.

Карта привязана к номеру телефона +7-702-079-41-34.



«Там совсем другой подход»



Диану ждут в Измире в октябре / Фото из архива Асель САДУОВОЙ



2-летняя Диана САДУОВА из Лисаковска участвовала в 151-м туре, тогда собирали деньги на дорогу в Измир для реабилитации в Центре развития детей. У малышки ДЦП, ретинопатия 3-й степени, спастическая диплегия тяжелой степени. Но прогнозы на дальнейшее развитие хорошие, реабилитационный потенциал врачи определяют как высокий. Что важно - интеллект у девочки полностью сохранен. Как было бы славно, если к наступлению школьного возраста Диана смогла пойти в школу вместе со всеми детьми, а не ограничиваться домашним обучением. Но для этого нужно пройти путь регулярных курсов реабилитации.

После успешного сбора в 151-м туре родители смогли отвезти дочь в Измир и в мае - июне девочка прошла курс реабилитации. Методика, применяемая турецкими докторами в клинике, подошла Диане, и в начале октября нужно ехать снова, чтобы повторить курс. На саму реабилитацию родители собрали самостоятельно, деньги нужны опять только на дорогу - 645 000 тенге.

- Врачи рекомендуют самую интенсивную реабилитацию успеть пройти до 5 лет, - говорит мама Дианы Асель САДУОВА. - Они так и говорят, что это самое «золотое время». Поэтому мы стараемся регулярно возить Диану на курсы. Первый курс прошел замечательно, я это вижу по ребенку. У турецких врачей совсем другой подход, другое отношение к каждому индивидуальному случаю. В Измире мы сдружились с семьей из России и теперь снова поедем вместе - так проще в чужой стране, спокойнее. Мы наметили наши курсы так, чтобы они совпали по срокам. Ехать нужно в октябре. Очень надеемся на вашу помощь! Нам удалось собрать на реабилитацию, но на дорогу мы уже не осилим.

Доходы семьи: папа девочки работает на КБРУ (машинист бульдозера), средняя зарплата - 500 000 тенге, пособие по многодетности - 75 000, пособие Дианы по инвалидности - 145 000 тенге. В семье 5 детей, трое из них - школьники, один ребенок ходит в садик, Диана - самая младшая.

Карта «Каспи» 4400 4302 4677 6444, Жангельды С. (папа Дианы)

Карта привязана к номеру телефона +7-705-304-29-30.

Когда время драгоценно



Елене нужны обследования у узких специалистов / Фото из архива Елены БАШИНОЙ



42-летняя Елена БАШИНА живет в Рудном. Она недавно участвовала в нашем благотворительном проекте - в 152-м туре. Елена нуждается в трансплантации почки, а пока трижды в неделю ее кровь очищают с помощью гемодиализа (это длится уже два года). В Казахстане для трансплантации пока перспектив нет, поэтому женщина собирает средства на операцию в Беларуси.

В связи с основным заболеванием, а также с длительным нахождением на гемодиализе возникают сопутствующие нарушения здоровья. В прошлый раз наши читатели собирали Елене на офтальмологическое обследование в Астане. Его она прошла и даже за собранные деньги получила некоторое лечение зрения. Сейчас нужно проходить обследования у кардиолога, невролога, гинеколога.

- Обращаюсь к вам с искренней просьбой о поддержке, - сказала Елена. - Сейчас я нахожусь в очень тяжелой жизненной ситуации: мне необходимо пройти обследования у врачей и принимать дорогостоящие препараты. К сожалению, все это требует больших средств, сама справиться не могу. Я прошу вашей помощи в размере 500 000 тенге. Для кого-то это может показаться небольшой суммой, но для меня это огромный шаг к тому, чтобы продолжать лечение и бороться за здоровье. Каждая ваша помощь - это мой шанс идти дальше и не сдаваться. Спасибо каждому, кто откликнется и не останется равнодушным!

Конечно, подобные обследования можно и бесплатно пройти, но ждать очереди приходится месяцами. На такое положение жалуются все тяжелобольные (в том числе и онкологические). Когда каждый месяц на счету, люди стараются по возможности сделать все платно, потому что время для них драгоценно.

Красивая молодая женщина хочет дожить до того дня, когда ей сделают операцию по пересадке почки, поможем ей в этом!

Доход Елены - 100 000 тенге, у нее есть дочь - студентка.

Карта «Каспи» 4400 4303 0531 8914, Елена Б.

Карта привязана к номеру телефона +7-771-481-43-83.



О тех, кому помогли

В прошлом туре участвовал 10-летний Данила БУРАК из Рудного. Мальчик страдает ДЦП с двойной гемиплегией тяжелой степени, поэтому нуждается в приспособлениях, облегчающих жизнь ему и ухаживающей за ним маме. В 153-м туре наши читатели собирали деньги на комнатную коляску (коляску-опору), на покупку которой требовалась немалая сумма - 1 101 000 тенге.

В ходе тура удалось собрать 896 050 тенге - это отличный результат. Но на коляску все же не хватало. Нехватка составила 205 000 тенге. Публикуя итоги тура, мы написали, что помощь еще актуальна, надеясь, что размер недостачи немного уменьшится. Но результат превзошел все ожидания. После публикации статьи в газете, на сайте и в соцсетях (особенно хорошо помогает Instagram) для Данилы поступило еще 99 взносов на карту «Каспи» на общую сумму 576 119 тенге и 14 взносов на карту Народного банка - это плюс 54 333 тенге. Итого сумма, собранная уже после окончания тура, составила 896 050. Всего - 1 526 502 тенге.

- Сумма полностью собрана! Спасибо большое каждому, кто принял участие в сборе на специализированное оборудование для моего сына! - говорит мама Данилы Мария БУРАК. - Благодарю каждого от моего материнского сердца. Еженедельник «Наша Газета», проект «Нужные деньги» - за душевные статьи о нуждающихся в помощи, Галину Каткову - за то, что пожертвовала свою премию, ТОО «Компания (QAZNEFT) «КАЗНЕФТЬ», читательницу Инну и всех, кто отправлял на карты денежные переводы для Данилы. Спасибо за каждый перевод и ваши пожелания и добрые слова. Вы замечательные, невероятные и понимающие люди! Желаю каждому крепкого здоровья и всех земных благ. Ваше добро обязательно вернется вам втройне. Низкий вам поклон.

Заказ на коляску уже оплачен, ее привезут в Костанай из России не ранее октября. Но главное, что у маленькой семьи Бурак будет такая нужная вещь.

Остаток средств Мария намерена потратить на зимний комбинезон и валенки для сына, Данила из всего очень быстро вырастает и прошлогодняя зимняя одежда уже мала. Кроме того, мальчику нужны пребиотики и другие препараты, так что избыток сбора оказался очень кстати.



Помощь, оказанная в рамках 153-го тура