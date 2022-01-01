По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 55 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 64 года, невесте - 64 года;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрирован 61 новорожденный: 31 девочка и 30 мальчиков. Имена недели: Фархат, Амаль, Багдад, Архат, Саида, Рамазан, Мирас, Савелий, Назым, Эмин, Алпамыс, Махди, Селима, Милена, Аглая, Элиса, Анель. Самому молодому папе - 22 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 60 лет, маме - 47 года;

- умерли 43 человека: 18 женщин и 25 мужчин;

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 5 768 вызовов, из них 1 202 - к детям;

- поступили 30 вызовов на ДТП, в авариях пострадали 37 человек, 29 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 327 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 309 человек, 221 из них стали донорами. Бригада на выезде совершила забор крови у 25 жителей Рудного.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 478 правонарушений;

- в медицинский вытрезвитель помещены 602 человека;

- за прошедшую неделю выявлены 2 982 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 43 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.