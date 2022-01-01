С июля не работает база «Миндаль» в Костанае, невозможно записать ребенка в секцию. В отделе образования советуют обновлять каждый день.

Гость, пользователь сайта

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель отдела образования Костаная Гульсум УРАЗБАЕВА:

- В июле 2025 г. произошел технический сбой электронной платформы MINDAL. Вследствие чего вопрос зачисления детей в школы дополнительного образования приостановлен. Электронная платформа по зачислению детей в организации дополнительного образования возобновит свою работу к 1 сентября 2025 года. Во всех организациях образования Костаная в 2025-2026 уч. году будут работать спортивные секции по разным видам спорта.