Выставка «Космопарк». День в Космопарке это: локация с эффектом полного погружения в бескрайние просторы космоса, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, экскурсия по МКС, личное послание на Марс, Юпитер и Венеру, посещение плазмокомнаты и другие космические приключения.

А также космические мастер-классы, анимированные инопланетные существа, космические аттракционы, роботы и дроиды, увлекательные истории о далеких галактиках и многое другое. Понедельник - выходной (кроме 1 сентября)