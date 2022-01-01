НашАфишка

Куда пойти с 28 августа по 3 сентября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«История без конца» - выставка экспонатов из фондовой коллекции музея, которые пополнялись на протяжении века. Среди них - украшения начиная от каменного века до современности, казахская традиционная одежда и ее элементы, оружие и предметы быта переселенцев

В течение месяца

«Души и сердца вдохновения» - выставка живописных и графических произведений второй половины ХХ века, в центре которых - человек труда

Cтадион «Центральный»

г. Костанай

6 сентября,

17.00

Kostanay Music Fest 2025. В программе: THE BROOKLN, Bonapart, Yenlik, De Lacure, СAPTOWN, Dequine, 6ellucci, Yerbolat Qudaibergen и ALEM. Продолжительность 5 часов. 12+

ТРЦ «Kostanay Plaza»

пр. Назарбаева, 193

 

14 августа - 21 сентября,

10.00-21.00

Выставка «Космопарк». День в Космопарке это: локация с эффектом полного погружения в бескрайние просторы космоса, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, экскурсия по МКС, личное послание на Марс, Юпитер и Венеру, посещение плазмокомнаты и другие космические приключения.

А также космические мастер-классы, анимированные инопланетные существа, космические аттракционы, роботы и дроиды, увлекательные истории о далеких галактиках и многое другое. Понедельник - выходной (кроме 1 сентября)