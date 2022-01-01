Куда пойти с 28 августа по 3 сентября
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
В течение месяца
«История без конца» - выставка экспонатов из фондовой коллекции музея, которые пополнялись на протяжении века. Среди них - украшения начиная от каменного века до современности, казахская традиционная одежда и ее элементы, оружие и предметы быта переселенцев
В течение месяца
«Души и сердца вдохновения» - выставка живописных и графических произведений второй половины ХХ века, в центре которых - человек труда
Cтадион «Центральный»
г. Костанай
6 сентября,
17.00
Kostanay Music Fest 2025. В программе: THE BROOKLN, Bonapart, Yenlik, De Lacure, СAPTOWN, Dequine, 6ellucci, Yerbolat Qudaibergen и ALEM. Продолжительность 5 часов. 12+
ТРЦ «Kostanay Plaza»
пр. Назарбаева, 193
14 августа - 21 сентября,
10.00-21.00
Выставка «Космопарк». День в Космопарке это: локация с эффектом полного погружения в бескрайние просторы космоса, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, экскурсия по МКС, личное послание на Марс, Юпитер и Венеру, посещение плазмокомнаты и другие космические приключения.
А также космические мастер-классы, анимированные инопланетные существа, космические аттракционы, роботы и дроиды, увлекательные истории о далеких галактиках и многое другое. Понедельник - выходной (кроме 1 сентября)
