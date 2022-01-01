Сухой остаток. С 11 по 17 августа
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 56 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 59 лет, невесте - 55;
- зарегистрированы 5 разводов;
- зарегистрированы 69 новорожденных: 37 девочек и 32 мальчика. Имена недели: Ярослав, Мансур, Еркеназ, Артем, Айсан, Асмир, Динмухаммед, Беслан, Амаль, Селима, Любовь, Есения, Лиана, Аврора, Оливия. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 17. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 42 года;
- умерли 49 человек: 23 женщины и 26 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 5 678 вызовов, из них 1 195 - к детям;
- поступили 25 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 39 человек, 29 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 260 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- совершен 71 выезд, в том числе 47 - на тушение пожаров и возгораний, 24 - на аварийно-спасательные работы;
- в результате спасены 7 человек, из них 1 ребенок, эвакуировано 4 человека;
- в областной центр крови обратились 380 человек, 282 из них стали донорами. Бригада на выезде совершила забор крови у 35 жителей Рудного.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 497 правонарушений;
- в медицинский вытрезвитель помещены 657 человек;
- за прошедшую неделю выявлено 2 855 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 44 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
