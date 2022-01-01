Куда пойти с 21 по 27 августа
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«История без конца» - выставка экспонатов из фондовой коллекции музея, которые пополнялись на протяжении века. Среди них - украшения начиная от каменного века до современности, казахская традиционная одежда и ее элементы, оружие и предметы быта переселенцев
|
В течение месяца
|
«Души и сердца вдохновения» - выставка живописных и графических произведений второй половины ХХ века, в центре которых - человек труда
|
г. Костанай, стадион «Центральный»
|
6 сентября,
17.00
|
Kostanay Music Fest 2025. В программе: THE BROOKLN, Bonapart, Yenlik, De Lacure, СAPTOWN, Dequine, 6ellucci, Yerbolat Qudaibergen и ALEM. Продолжительность 5 часов. 12+
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Туран»
|
Костанай, Стадион «Центральный»
|
23 августа, 18.00
