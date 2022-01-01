НашАфишка

Куда пойти с 21 по 27 августа

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«История без конца» - выставка экспонатов из фондовой коллекции музея, которые пополнялись на протяжении века. Среди них - украшения начиная от каменного века до современности, казахская традиционная одежда и ее элементы, оружие и предметы быта переселенцев

В течение месяца

«Души и сердца вдохновения» - выставка живописных и графических произведений второй половины ХХ века, в центре которых - человек труда

г. Костанай, стадион «Центральный»

6 сентября,

17.00

Kostanay Music Fest 2025. В программе: THE BROOKLN, Bonapart, Yenlik, De Lacure, СAPTOWN, Dequine, 6ellucci, Yerbolat Qudaibergen и ALEM. Продолжительность 5 часов. 12+

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Туран»

Костанай, Стадион «Центральный»

23 августа, 18.00