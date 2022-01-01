С 8 июля Tele2/Altel отключили сеть 3G в Рудном. Но если 3G только сейчас заменяют на 4G, то что у нас было до этого? Мы, что, получали 3G под видом 4G? Тогда почему продавали модемы 5G, если оборудование в Рудном поддерживало только 3G? Или все-таки просто освобождают частоты для усиления 4G? Нельзя ли тогда считать это обманом - продавать низкое качество как высокое?

Александр ОЛЕЙНИК, Рудный

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области Азамат КАШИЕВ:

- Мониторинг качества мобильной связи ведется на постоянной основе. По информации, предоставленной ТОО «Мобайл-Телеком-Сервис» (торговая марка Tele2/Altel), в Рудном на базовых станциях в рамках модернизации и расширения сети отключен стандарт 3G.

До 8 июля, то есть до отключения в Рудном стандарта 3G, в городе и ближайших к нему селах использовались стандарты связи 2G, 3G и 4G.

Ситуация, чтобы пользователи получали сигнал 3G, тогда как на экране устройства отображалось 4G, технически невозможна, такого не могло быть.

Что касается модемов 5G: сейчас, в соответствии с лицензионными обязательствами, сотовые операторы развивают сеть 5G только в городах республиканского значения и в областных центрах.

Контроль за соответствием тарифов и качеством услуг осуществляют уполномоченные органы по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Если у вас есть дополнительные вопросы, можно обратиться в управление информатизации по телефонам: 8-714-2-21-05-25, 8-714-2-21-21-10.