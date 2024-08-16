Правила предоставления субсидий перевозчикам пассажиров намерен пересмотреть Комитет железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК. Планируется, что объем субсидий будет напрямую связан с качеством предоставляемых услуг и состоянием поездов. В частности - чистота в вагонах и наличие в них кондиционеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства.





Представители комитета провели очередную проверку пассажирских поездов. В этот раз специалисты проверили пассажирский поезд №43/44 в направлении Костанай–Алматы, обслуживаемый ТОО «Турксиб– Астана». В ходе проверки выявлено 14 различных нарушений: несоответствие нормам внутреннего и внешнего вида пассажирских вагонов, несоблюдение санитарных норм, также зафиксированы неработающие кондиционеры.

- По результатам проверки составлен соответствующий акт, - сообщают в ведомстве. - Перевозчику поручено в течение 10 календарных дней принять меры по устранению выявленных в результате проверки нарушений и недопущению их дальнейшего возникновения.

На этот поезд регулярно жалуются жители Костанайской области. В прошлом году пассажиры сообщали о тараканах в вагонах, в 2022 - на холод, из-за которого пассажиры спали одетыми. В 2024 году перевозчика оштрафовали на 2,2 млн тенге.

Всего в стране курсирует 110 социально значимых регулярных поездов.





- Строгое соблюдение требований правил пассажирских перевозок на особом контроле комитета, - отметили в министерстве. - До конца лета сотрудники комитета проведут проверки по остальным пассажирским поездам.

Напомним, с 1 октября 2024 года планируется повысить на 20 процентов стоимость проезда в казахстанских поездах. Повышение коснется 62 маршрутов. Полный список - здесь.

Чиновники считают, что изменение стоимости напрямую повлияет на качество услуг, потому что за последние 10 лет тарифы по социально значимым направлениям ни разу не менялись, за исключением индексации к уровню инфляции.

Напомним, ранее в АО "Пассажирские перевозки" сообщили, что "Тальго" маршрута "Астана-Актобе" продлили до Уральска. Этот поезд заезжает в Костанай, таким образом местные жители теперь смогут доехать на "Тальго" до Уральска.

Фото Министерства транспорта

