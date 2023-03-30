О происшествии в плацкартном вагоне «НГ» рассказала жительница Костаная Анастасия СЕРИКОВА. Это случилось в ночь с 28 на 29 марта. Она вместе с своей творческой группой, в составе которой было 20 детей из областного центра, возвращались домой из Астаны. Ехали в поезде №327 "Караганды-Костанай", в вагоне №2.

- В два часа ночи проснулась от шума, слышу плач детей, - вспоминает неприятный инцидент Анастасия. - Моя воспитанница говорит мне: "Там тараканы, их там было несколько". У ребенка был шок. Смотрю дети плачут от страха и параллельно давят этих тараканов, которыебегают. Их там было 15-20, не меньше.

Женщина сразу же обратилась к проводнику. И как оказалось, тараканы в этом вагоне привычное явление.

- Проводник был в курсе этой проблемы. Он сказал мне, что неоднократно подавал заявку, просил начальство вызвать службу по дезинфекции. Но почему-то начальство ТОО "Турксиб Астана" никак не отреагировало на это.

Анастасия Серикова написала обращение в компанию перевозчика, в котором выразила возмущение свое и детей и их родителей по данному факту. По ее словам, дети получили стресс, после случившегося больше не могли уснуть, более того, некоторые дети и вовсе боялись передвигаться по вагону.

- Хотелось, чтобы они не просто разобрались в этой ситуации, но и принесли извинения нашим ученикам, потому что это дети. В вагоне - антисанитарные условия. Проводник сказал мне, что самостоятельно травили тараканов, но не могут их вывести до конца, они снова появляются. Он уточнил, что вагон нужно оцепить и провести дезинфекцию. Но эту проблему, как мы видим, так и не решили.

В ТОО "Турксиб Астана" до сих пор не отреагировали на жалобу костанайских пассажиров.