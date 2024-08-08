Осенью в Казахстане билеты на поезда подорожают на 20%, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал". Новые тарифы вступят в силу с 1 октября. Билеты с повышенной стоимостью начнут продавать на эту дату за 45 дней – с середины августа.

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В пресс-службе Министерства транспорта рассказали, что сейчас в стране работают 14 железнодорожных перевозчиков и курсируют 140 пассажирских маршрутов. Повышение тарифа коснётся 62 из них. Чиновники считают, что изменение стоимости напрямую повлияет на качество услуг, потому что за последние 10 лет тарифы по социально значимым направлениям ни разу не менялись, за исключением индексации к уровню инфляции.

"Для улучшения качества оказываемых услуг в наших поездах, и кроме того – поднять заработные платы железнодорожников. Сейчас у нас в стране 2667 вагонов, которые курсируют по всем этим направлениям, износ достаточно высокий, составляет 44%", – объяснила повышение тарифа официальный представитель Минтранспорта Ляззат Стамгазиева.

Цена на "Тальго" будет составлять примерно 19 493 тенге, в стандартных поездах стоимость купе составит 19 653 тенге, плацкарт – 12 871 тенге. Билеты на поезда пригородного сообщения будут стоить 6314 тенге.

Экономисты считают, что в конечном итоге рост тарифов может привести к росту нерегулируемых перевозок. К примеру, больше людей будут использовать междугородние автобусы, так как не смогут позволить себе билет на поезд.

Отметим, что на билеты в вагонах без кондиционеров национальный перевозчик предоставит скидку до 20%.