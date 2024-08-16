С 1 октября 2024 года планируется повысить на 20 процентов стоимость проезда в казахстанских поездах. Ранее в пресс-службе Министерства транспорта сообщили, что повышение коснется 62 маршрутов. О каких именно идет речь, разбирался Tengri Travel.

Согласно данным пресс-службы Министерства транспорта, в стране курсируют 140 пассажирских маршрутов, повышение тарифа коснется 62 из них.

"Данные 62 маршрута курсируют в межобластном сообщении. Они субсидируются из республиканского бюджета. Кроме того, есть еще и внутриобластное сообщение, субсидируемое областным бюджетом. Они в компетенции местных исполнительных органов", - сообщили в пресс-службе.

Нашему изданию удалось получить список маршрутов, на которых планируется поднять цены на билеты с 1 октября 2024 года.

75/76 Кызылорда – Петропавловск

043/044 Костанай – Алматы

327/328 Костанай – Караганды

621/622 Костанай – Аркалык

015/016 Алматы – Петропавловск

117/118 Кызылорда – Павлодар

107/108 Жезказган – Нур-Султан-1

057/058 Уральск – Нур-Султан – Нурлы жол

55/56 Кызылорда – Кокшетау

122/121 Нур-Султан-1 – Семей

109/110 Мангистау – Актобе

655/656/659/660 Аркалык – Нур-Султан

337/338 Алматы – Достык

6907/6906 Алматы – Капшагай

610/609 Караганда – Жезказган

6803/6804 Нур-Султан – Нурлы жол – Атбасар

6829/6830 Кокшетау – Нур-Султан – Ерментау

7507/7508 Нур-Султан – Нұрлы жол – Кокшетау/Володарское

7502/7501 Нур-Султан-1 – Павлодар

7556/7553 Нур-Султан-1 – Караганда

6857/6858 Караганда – Нур-Султан-1

6842/6841 Шалкар – Саксаульская

459/460/942 Өскемен – Жаланашколь – Достык

001/002 Алматы – Шымкент (Ташкент)

003/004 Нур-Султан – Нұрлы жол – Алматы 2

010/009 Нур-Султан – Нұрлы жол – Алматы 2

011/012 Алматы – Шымкент

025/026 Алматы – Шымкент

27/28 Алматы – Уральск

031/032 Алматы 2 – Павлодар

041/042 Алматы – Атырау

66/65 Нур-Султан – Жезказган

67/68 Нур-Султан – Нұрлы жол – Өскемен

074/073 Алматы – Жезгазган

81/82 Нур-Султан – Нұрлы жол – Костанай

85/86 Нур-Султан – Шымкент

105/106 Алматы – Петропавловск

211/212 Алматы – Достык

253/254 Нур-Султан – Нұрлы жол – Достык

007/008 Алматы – Озинки (Саратов)

013/014 Алматы – Достык (Урумчи)

083/084 Караганды – Петропавловск (Самара)

113/114 Алматы – Петропавловск (Казань)

145/146 Караганды – Петропавловск (Омск)

301/302 Алматы – Локоть (Новосибирск)

625/626 Атырау – Аксарайская (Астрахань)

021/022 Кызылорда – Семей

024/023 Актобе – Алматы

034/033 Актобе – Алматы

037/038 Мангистау – Семей

045/046 Павлодар – Туркестан

047/048 Нур-Султан – Нұрлы жол – Атырау

053/054 Нур-Султан – Нұрлы жол – Достык

77/78 Алматы – Мангистау

087/088 Алматы – Сарыагаш

139/140 Пресногорьковская – Павлодар

313/314 Атырау – Мангистау

351/352 Алматы – Оскемен

353/354 Нур-Султан – Павлодар – Семей

613/614 Уральск – Мангыстау

623/627/624/628 Нур-Султан – Кызыл-Ту – Петропавловск

691/692 Актобе – Атырау

Таким образом, будут повышены цены на билеты как у частных перевозчиков, так и у поездов "Пассажирских перевозок". Детальнее узнать, по каким причинам подорожают тарифы, можно по ссылке.

Напомним, ранее в АО "Пассажирские перевозки" сообщили, что "Тальго" маршрута "Астана-Актобе" продлили до Уральска. Этот поезд заезжает в Костанай, таким образом местные жители теперь смогут доехать на "Тальго" до Уральска.

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