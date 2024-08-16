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Билеты на поезд подорожают в Казахстане: полный список маршрутов

16 августа 2024, 10:27 |  Общество

С 1 октября 2024 года планируется повысить на 20 процентов стоимость проезда в казахстанских поездах. Ранее в пресс-службе Министерства транспорта сообщили, что повышение коснется 62 маршрутов. О каких именно идет речь, разбирался Tengri Travel.

Согласно данным пресс-службы Министерства транспорта, в стране курсируют 140 пассажирских маршрутов, повышение тарифа коснется 62 из них.

"Данные 62 маршрута курсируют в межобластном сообщении. Они субсидируются из республиканского бюджета. Кроме того, есть еще и внутриобластное сообщение, субсидируемое областным бюджетом. Они в компетенции местных исполнительных органов", - сообщили в пресс-службе.

Нашему изданию удалось получить список маршрутов, на которых планируется поднять цены на билеты с 1 октября 2024 года.

  • 75/76 Кызылорда – Петропавловск
  • 043/044 Костанай – Алматы
  • 327/328 Костанай – Караганды
  • 621/622 Костанай – Аркалык
  • 015/016 Алматы – Петропавловск
  • 117/118 Кызылорда – Павлодар
  • 107/108 Жезказган – Нур-Султан-1
  • 057/058 Уральск – Нур-Султан – Нурлы жол
  • 55/56 Кызылорда – Кокшетау
  • 122/121 Нур-Султан-1 – Семей
  • 109/110 Мангистау – Актобе
  • 655/656/659/660 Аркалык – Нур-Султан
  • 337/338 Алматы – Достык
  • 6907/6906 Алматы – Капшагай
  • 610/609 Караганда – Жезказган
  • 6803/6804 Нур-Султан – Нурлы жол – Атбасар
  • 6829/6830 Кокшетау – Нур-Султан – Ерментау
  • 7507/7508 Нур-Султан – Нұрлы жол – Кокшетау/Володарское
  • 7502/7501 Нур-Султан-1 – Павлодар
  • 7556/7553 Нур-Султан-1 – Караганда
  • 6857/6858 Караганда – Нур-Султан-1
  • 6842/6841 Шалкар – Саксаульская
  • 459/460/942 Өскемен – Жаланашколь – Достык
  • 001/002 Алматы – Шымкент (Ташкент)
  • 003/004 Нур-Султан – Нұрлы жол – Алматы 2
  • 010/009 Нур-Султан – Нұрлы жол – Алматы 2
  • 011/012 Алматы – Шымкент
  • 025/026 Алматы – Шымкент
  • 27/28 Алматы – Уральск
  • 031/032 Алматы 2 – Павлодар
  • 041/042 Алматы – Атырау
  • 66/65 Нур-Султан – Жезказган
  • 67/68 Нур-Султан – Нұрлы жол – Өскемен
  • 074/073 Алматы – Жезгазган
  • 81/82 Нур-Султан – Нұрлы жол – Костанай
  • 85/86 Нур-Султан – Шымкент
  • 105/106 Алматы – Петропавловск
  • 211/212 Алматы – Достык
  • 253/254 Нур-Султан – Нұрлы жол – Достык
  • 007/008 Алматы – Озинки (Саратов)
  • 013/014 Алматы – Достык (Урумчи)
  • 083/084 Караганды – Петропавловск (Самара)
  • 113/114 Алматы – Петропавловск (Казань)
  • 145/146 Караганды – Петропавловск (Омск)
  • 301/302 Алматы – Локоть (Новосибирск)
  • 625/626 Атырау – Аксарайская (Астрахань)
  • 021/022 Кызылорда – Семей
  • 024/023 Актобе – Алматы
  • 034/033 Актобе – Алматы
  • 037/038 Мангистау – Семей
  • 045/046 Павлодар – Туркестан
  • 047/048 Нур-Султан – Нұрлы жол – Атырау
  • 053/054 Нур-Султан – Нұрлы жол – Достык
  • 77/78 Алматы – Мангистау
  • 087/088 Алматы – Сарыагаш
  • 139/140 Пресногорьковская – Павлодар
  • 313/314 Атырау – Мангистау
  • 351/352 Алматы – Оскемен
  • 353/354 Нур-Султан – Павлодар – Семей
  • 613/614 Уральск – Мангыстау
  • 623/627/624/628 Нур-Султан – Кызыл-Ту – Петропавловск
  • 691/692 Актобе – Атырау

Таким образом, будут повышены цены на билеты как у частных перевозчиков, так и у поездов "Пассажирских перевозок". Детальнее узнать, по каким причинам подорожают тарифы, можно по ссылке.

Напомним, ранее в АО "Пассажирские перевозки" сообщили, что "Тальго" маршрута "Астана-Актобе" продлили до Уральска. Этот поезд заезжает в Костанай, таким образом местные жители теперь смогут доехать на "Тальго" до Уральска.

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