Билеты на поезд подорожают в Казахстане: полный список маршрутов
С 1 октября 2024 года планируется повысить на 20 процентов стоимость проезда в казахстанских поездах. Ранее в пресс-службе Министерства транспорта сообщили, что повышение коснется 62 маршрутов. О каких именно идет речь, разбирался Tengri Travel.
Согласно данным пресс-службы Министерства транспорта, в стране курсируют 140 пассажирских маршрутов, повышение тарифа коснется 62 из них.
"Данные 62 маршрута курсируют в межобластном сообщении. Они субсидируются из республиканского бюджета. Кроме того, есть еще и внутриобластное сообщение, субсидируемое областным бюджетом. Они в компетенции местных исполнительных органов", - сообщили в пресс-службе.
Нашему изданию удалось получить список маршрутов, на которых планируется поднять цены на билеты с 1 октября 2024 года.
- 75/76 Кызылорда – Петропавловск
- 043/044 Костанай – Алматы
- 327/328 Костанай – Караганды
- 621/622 Костанай – Аркалык
- 015/016 Алматы – Петропавловск
- 117/118 Кызылорда – Павлодар
- 107/108 Жезказган – Нур-Султан-1
- 057/058 Уральск – Нур-Султан – Нурлы жол
- 55/56 Кызылорда – Кокшетау
- 122/121 Нур-Султан-1 – Семей
- 109/110 Мангистау – Актобе
- 655/656/659/660 Аркалык – Нур-Султан
- 337/338 Алматы – Достык
- 6907/6906 Алматы – Капшагай
- 610/609 Караганда – Жезказган
- 6803/6804 Нур-Султан – Нурлы жол – Атбасар
- 6829/6830 Кокшетау – Нур-Султан – Ерментау
- 7507/7508 Нур-Султан – Нұрлы жол – Кокшетау/Володарское
- 7502/7501 Нур-Султан-1 – Павлодар
- 7556/7553 Нур-Султан-1 – Караганда
- 6857/6858 Караганда – Нур-Султан-1
- 6842/6841 Шалкар – Саксаульская
- 459/460/942 Өскемен – Жаланашколь – Достык
- 001/002 Алматы – Шымкент (Ташкент)
- 003/004 Нур-Султан – Нұрлы жол – Алматы 2
- 010/009 Нур-Султан – Нұрлы жол – Алматы 2
- 011/012 Алматы – Шымкент
- 025/026 Алматы – Шымкент
- 27/28 Алматы – Уральск
- 031/032 Алматы 2 – Павлодар
- 041/042 Алматы – Атырау
- 66/65 Нур-Султан – Жезказган
- 67/68 Нур-Султан – Нұрлы жол – Өскемен
- 074/073 Алматы – Жезгазган
- 81/82 Нур-Султан – Нұрлы жол – Костанай
- 85/86 Нур-Султан – Шымкент
- 105/106 Алматы – Петропавловск
- 211/212 Алматы – Достык
- 253/254 Нур-Султан – Нұрлы жол – Достык
- 007/008 Алматы – Озинки (Саратов)
- 013/014 Алматы – Достык (Урумчи)
- 083/084 Караганды – Петропавловск (Самара)
- 113/114 Алматы – Петропавловск (Казань)
- 145/146 Караганды – Петропавловск (Омск)
- 301/302 Алматы – Локоть (Новосибирск)
- 625/626 Атырау – Аксарайская (Астрахань)
- 021/022 Кызылорда – Семей
- 024/023 Актобе – Алматы
- 034/033 Актобе – Алматы
- 037/038 Мангистау – Семей
- 045/046 Павлодар – Туркестан
- 047/048 Нур-Султан – Нұрлы жол – Атырау
- 053/054 Нур-Султан – Нұрлы жол – Достык
- 77/78 Алматы – Мангистау
- 087/088 Алматы – Сарыагаш
- 139/140 Пресногорьковская – Павлодар
- 313/314 Атырау – Мангистау
- 351/352 Алматы – Оскемен
- 353/354 Нур-Султан – Павлодар – Семей
- 613/614 Уральск – Мангыстау
- 623/627/624/628 Нур-Султан – Кызыл-Ту – Петропавловск
- 691/692 Актобе – Атырау
Таким образом, будут повышены цены на билеты как у частных перевозчиков, так и у поездов "Пассажирских перевозок". Детальнее узнать, по каким причинам подорожают тарифы, можно по ссылке.
Напомним, ранее в АО "Пассажирские перевозки" сообщили, что "Тальго" маршрута "Астана-Актобе" продлили до Уральска. Этот поезд заезжает в Костанай, таким образом местные жители теперь смогут доехать на "Тальго" до Уральска.
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